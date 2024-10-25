Χατζηδάκης στο CNBC: Η δημοσιονομική υπευθυνότητα είναι το μήνυμά μας προς τις αγορές

Στο CNBC, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον μίλησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στις ετήσιες συνεδριάσεις του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον.

«Όταν επισκέπτομαι αυτό το κτίριο, το κτίριο του ΔΝΤ, θυμάμαι πάντα τη δραματική εμπειρία της Ελλάδας κατά την προηγούμενη δεκαετία. Αυτή η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σοβαρότητα με μια φιλική προς τις επιχειρήσεις προσέγγιση, προκειμένου να μην έχουμε παρόμοια εμπειρία στο μέλλον. Δεν εξαρτάται από την Ελλάδα, να διδάξουμε τους άλλους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «σε ό,τι μας αφορά είμαστε αποφασισμένοι, να μην ξεχνάμε την προστιθέμενη αξία της δημοσιονομικής σοβαρότητας. Γι' αυτό και όταν υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες, είπα ότι και χωρίς αυτούς τους κανόνες η Ελλάδα θα ήταν αποφασισμένη να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο, στο δρόμο της δημοσιονομικής σύνεσης. Γιατί ξέρουμε ότι εκτός από την εποπτεία των Βρυξελλών υπάρχει η εποπτεία των αγορών και των επενδυτών».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της Ετήσιας Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, υπογράμμισε ακόμα πως «η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, πρόσθεσε, αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής μας. Γιατί αυτό είναι ένα μήνυμα για τις αγορές και τους επενδυτές ότι η χώρα μας πήρε τα μαθήματα της προηγούμενης δεκαετίας. Το γεγονός ότι έχουμε δημιουργήσει μισό εκατομμύριο νέες θέσεις εργασίας μεταξύ 2019 και 2024 είναι στενά συνδεδεμένο με τη δημοσιονομική μας πολιτική που έχει θέσει τα θεμέλια για να γίνει η Ελλάδα μια πιο αξιόπιστη οικονομία», τόνισε.

Σημείωσε δε πως το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία και ο προϋπολογισμός υπεραποδίδουν σε σχέση με τις προβλέψεις τόσο του ΔΝΤ όσο και της Κομισιόν τα τελευταία χρόνια, είναι αποτέλεσμα της αξιόπιστης πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση.

«Προσπαθούμε να ενεργούμε με επαγγελματικό τρόπο και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο για τον πολύ απλό λόγο ότι, αυτό είναι το πατριωτικό μας καθήκον, η υποχρέωσή μας απέναντι στη νέα γενιά της Ελλάδας».

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε τις θετικές εξελίξεις στην οικονομία τα τελευταία πέντε χρόνια, σημειώνοντας την αύξηση επενδύσεων και εξαγωγών, τη μείωση της ανεργίας από 18% σε μονοψήφιο ποσοστό, το ρυθμό ανάπτυξης ο οποίος την περασμένη χρονιά ήταν τετραπλάσιος σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. «Αυτό, σημείωσε, είναι το βασικό εργαλείο που διαθέτουμε για να συγκλίνουμε με τους ευρωπαίους εταίρους, να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και την δραματική εμπειρία της περασμένης δεκαετίας».

Σε σχέση με τις τράπεζες, τόνισε ότι σήμερα έχουμε έναν υγιή τραπεζικό τομέα και ότι το πολύ σημαντικό ενδιαφέρον που εξέφρασαν οι διεθνείς επενδυτές στο πλαίσιο της αποεπένδυσης του ΤΧΣ αποτελεί μια επιπλέον απόδειξη ότι βαδίζουμε προς τη σωστή κατεύθυνση.

Σε ερώτηση για τις εξελίξεις στην ΕΕ ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι οι εκθέσεις Λέτα και Ντράγκι αποτελούν «καμπανάκι» το οποίο πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. «Πιστεύουμε ακράδαντα ότι χρειαζόμαστε μια πιο αποτελεσματική Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ισχύει για τις τράπεζες και για την ένωση κεφαλαιαγορών. Πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια αποτελεσματική ένωση κεφαλαιαγορών προκειμένου η Ευρώπη να γίνει πιο ανταγωνιστική, να προσελκύσει και να κρατήσει περισσότερα κεφάλαια εντός της Ευρώπης».

Τέλος, για τις σχέσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ ο υπουργός τόνισε πως θα είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών να συνεχίσουν να έχουν στενές εταιρικές σχέσεις, ιδίως όσον αφορά το εμπόριο. «Θα είναι θετικό, είπε, και για τις δύο πλευρές του Ατλαντικού».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.