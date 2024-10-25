Στην έκδοση Εντόκων Γραμματίων τρίμηνης διάρκειας προχωρά το Ελληνικό Δημόσιο την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 500 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 31η Ιανουαρίου 2025. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2024 (Τ+2).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρεία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Η περίοδος εγγραφών είναι από την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2024 έως και την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2024.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Υπενθυμίζεται, ότι τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών εταιρειών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

