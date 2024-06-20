Αυξημένος κατά 18% ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο

Αύξηση κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Απρίλιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ενισχύθηκε κατά 18,0% έναντι μείωσης 7,4% που είχε καταγράψει κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2023 με το 2022.

Η εν λόγω αύξηση προήλθε:

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

Αύξηση κατά 41,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

Αύξηση κατά 17,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, βιομηχανίας τροφίμων.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

Αύξηση κατά 19,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.

Αύξηση κατά 17,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του περασμένου Μαρτίου, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία Απριλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 10,2%.

Σε ό,τι αφορά τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2023 – Απριλίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2022 – Απριλίου 2023, παρουσίασε μείωση 4,4%, έναντι αύξησης 22,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

