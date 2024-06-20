Αυξημένος κατά 18% ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο

Αύξηση κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Απρίλιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ενισχύθηκε κατά 18,0% έναντι μείωσης 7,4% που είχε καταγράψει κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2023 με το 2022.
Η εν λόγω αύξηση προήλθε:
Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
- Αύξηση κατά 41,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
- Αύξηση κατά 17,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, βιομηχανίας τροφίμων.
Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
- Αύξηση κατά 19,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
- Αύξηση κατά 17,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.
Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του περασμένου Μαρτίου, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία Απριλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 10,2%.
Σε ό,τι αφορά τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2023 – Απριλίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2022 – Απριλίου 2023, παρουσίασε μείωση 4,4%, έναντι αύξησης 22,7% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.