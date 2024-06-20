Λογαριασμός
Αυξημένος κατά 18% ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία τον Απρίλιο

βιομηχανία

Αύξηση κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Απρίλιο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ενισχύθηκε κατά 18,0% έναντι μείωσης 7,4% που είχε καταγράψει κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2023 με το 2022.

Η εν λόγω αύξηση προήλθε

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας: 

  • Αύξηση κατά 41,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Ορυχείων – Λατομείων. Η αύξηση αυτή προήλθε κυρίως από τις μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλούχων μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων. 
  • Αύξηση κατά 17,8% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν κυρίως οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, βιομηχανίας τροφίμων.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: 

  • Αύξηση κατά 19,4% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εξωτερικής Αγοράς.
  • Αύξηση κατά 17,2% του Δείκτη Κύκλου Εργασιών Εγχώριας Αγοράς.

Μηνιαίες και ετήσιες μεταβολές Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του περασμένου Μαρτίου, ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία Απριλίου 2024, παρουσίασε αύξηση 10,2%. 

Σε ό,τι αφορά τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2023 – Απριλίου 2024, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2022 – Απριλίου 2023, παρουσίασε μείωση 4,4%, έναντι αύξησης 22,7% που σημειώθηκε κατά τη  σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

 
Πηγή: skai.gr

TAGS: βιομηχανία ΕΛΣΤΑΤ
