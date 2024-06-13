ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 16,1% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Αύξηση 16,1% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων της χώρας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Απρίλιο φέτος.

Συγκεκριμένα, ανήλθε σε 32.448.912 χιλ. ευρώ, έναντι των 27.937.199 χιλ. ευρώ τον Απρίλιο 2023.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα των κατασκευών (49,7%), ενώ μείωση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού (32,9%).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.