Η Sunlight Group επεκτείνεται μέσω της θυγατρικής της στην Ισπανία

Η Sunlight Spain, μέλος της Sunlight Group, εδραιώνει τη θέση της στην Ιβηρική Χερσόνησο, αποδεικνύοντας τη δέσμευση του Ομίλου για επέκταση μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών σε γειτονικές χώρες. Πρωτοβουλίες όπως η συγκεκριμένη, συμβάλλουν στην προώθηση του τομέα ενέργειας στην Ευρώπη, δημιουργώντας επιπλέον ευκαιρίες για καινοτομία και βιώσιμη ανάπτυξη στην Ιβηρική Χερσόνησο.

Η ισπανική αγορά μπαταριών, μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη Sunlight Group. Διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία στον κλάδο και μια εξειδικευμένη ομάδα ανθρώπων, η Sunlight Spain επιδιώκει να φέρει την επανάσταση στην αγορά μέσω καινοτόμων λύσεων που προσφέρουν απαράμιλλη αξία στους πελάτες. Τον Ιούνιο του 2023, η Sunlight Spain προχώρησε στην απόκτηση του 65% της Logbatind στην Πορτογαλία και οι μέτοχοι της Logbatind στην απόκτηση του 35% στην Sunlight Spain. Πρόκειται για μια σημαντική συνεργασία που ενδυναμώνει την παρουσία της Sunlight Group στην Ιβηρική Χερσόνησο. Μαζί με τους συνεργάτες της, η εταιρεία, θα ενισχύσει τη δυνατότητα της να ανταποκρίνεται άμεσα και αποτελεσματικά στις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών σε ολόκληρη την περιοχή, ξεκλειδώνοντας παράλληλα ευκαιρίες για λειτουργική απόδοση μεταξύ Πορτογαλίας και Ισπανίας.

Η Ισπανία αναδύεται ως μία από τις πλέον υποσχόμενες αγορές της Ευρώπης για λύσεις αποθήκευσης ενέργειας και μπαταριών. Η ισπανική κυβέρνηση έχει εφαρμόσει αρκετές πολιτικές καθαρής ενέργειας για να τονώσει την τοπική αγορά και να επιταχύνει την ενεργειακή μετάβαση, με την αποθήκευση ενέργειας και τις μπαταρίες να διαδραματίζουν καίριο ρόλο. Η Sunlight Spain προσβλέπει στην κατάκτηση ηγετικής θέσης στην ισπανική αγορά εντός της επόμενης τριετίας, αξιοποιώντας τη μεγάλη γκάμα των προϊόντων της και τις στρατηγικές για άμεση προσέλκυση πελατών. Στοχεύοντας ακόμη στη Λατινική Αμερική, η Sunlight Spain ισχυροποιεί τη θέση της ως βασικός παίκτης στον ευρύτερο τομέα των βιομηχανικών μπαταριών στην περιοχή, διατηρώντας ταυτόχρονα τις μακροχρόνιες συνεργασίες της με τους τοπικούς προμηθευτές των προϊόντων της. Με εγκαταστάσεις σε νέο, υπερσύγχρονο αποθηκευτικό χώρο στη Μαδρίτη, κοντά σε μεγάλα κέντρα μεταφοράς, η εταιρεία υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για απρόσκοπτη υποστήριξη και άρτια εξυπηρέτηση πελατών.

Ο Martin Hartmann, Chief Commercial Officer Mobility της Sunlight Group, δήλωσε: «Η Ισπανία εδραιώνεται ως δύναμη στην αγορά λύσεων αποθήκευσης ενέργειας και μπαταριών της Ευρώπης, και είναι μεγάλη ικανοποίηση που η Sunlight Group θα έχει παρουσία σε αυτήν την αγορά. Αυτό θα μας επιτρέψει να προσφέρουμε στους πελάτες μας σημαντικά ενισχυμένη υποστήριξη σε όλους τους τομείς και να διασφαλίσουμε αξιόπιστη και ευέλικτη παράδοση. Θα επεκτείνουμε επίσης ουσιαστικά τη γκάμα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας με καινοτόμα συστήματα μπαταριών ιόντων λιθίου και λύσεις "Energy as a Service”».

