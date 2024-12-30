Ελληνικό: Οι 10+1 πρωτιές του έργου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Με τους ορόφους του Riviera Tower και όχι μόνον να υψώνονται μέρα με τη μέρα στο Ελληνικό κλείνει ένας ακόμη κατασκευαστικός χρόνος για τη LAMDA Development. Με τις εργασίες, όπως επισήμανε πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Οδυσσέας Αθανασίου, να προχωρούν όπως είχαν προγραμματιστεί, απέναντι σε μία δύσκολη κατασκευαστική αγορά.

Ποιές όμως είναι οι πρωτιές σε εγχώριο αλλά και σε διεθνές επίπεδο, που έχει ήδη πετύχει το έργο του Ελληνικού και φιλοδοξεί ακόμη να πετύχει με την πρόοδο των εργασιών η LAMDA Development, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά και δημοσιοποιηθεί μέχρι σήμερα:

1. Η πρώτη πόλη στην Ελλάδα με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα: Οι ενεργειακές της ανάγκες θα καλύπτονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όλες ανεξαιρέτως οι κατοικίες θα είναι «smart» και πράσινες. Δίκτυα αισθητήρων, Internet of Things και εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) θα αξιοποιούν δεδομένα, προβλέποντας ανάγκες συντήρησης κτιρίων και υποδομών, εντοπίζοντας βλάβες σε αρχικό στάδιο, εξοικονομώντας δαπάνες, ενέργεια και φυσικούς πόρους.

2. Η πρώτη πόλη από τα θεμέλια στην Ευρώπη και στην Ελλάδα των «15 λεπτών» χωρίς αυτοκίνητο: Κάτοικοι και επισκέπτες θα μπορούν να ζουν την καθημερινότητά τους με αποστάσεις που θα διανύουν πεζή ή με ποδήλατο εντός 15 λεπτών. Αυτή η προσέγγιση προάγει την υγιή ζωή και τη βιώσιμη κινητικότητα.

3. Το μεγαλύτερο πάρκο στην Ελλάδα (Ellinikon Park), ένα από τα μεγαλύτερα παραθαλάσσια πάρκα στον κόσμο με έκταση 2.000 στρεμμάτων. Ήδη έχει παραδοθεί το The Ellinikon Experience Park, ένα δείγμα του νέου πάρκου, με τους επισκέπτες να ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια. Θα είναι το πρώτο πάρκο στην Ελλάδα με πιστοποίηση SITES, μία πιστοποίηση για βιώσιμους και ανθεκτικούς εξωτερικούς χώρους.

4. Το μεγαλύτερο εμπορικό συγκρότημα της Ελλάδας και ένα από τα μεγαλύτερα στη νότια Ευρώπη: Το The Ellinikon Mall είναι 1,5 φορά μεγαλύτερο από το The Mall Athens, με 280 καταστήματα νέας γενιάς των πιο δημοφιλών αλλά και ανερχόμενων ελληνικών και διεθνών brands. Η ανάπτυξη θα ενισχύσει την τοπική οικονομία και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

5. Τον υψηλότερο πράσινο οικιστικό ουρανοξύστη στη Μεσόγειο, ύψους 200 μέτρων: Η θεμελίωσή του Riviera Tower ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο και έκτοτε οι κατασκευαστικές εργασίες έχουν οδηγήσει τον Πύργο των 50 ορόφων να προσεγγίζει τον 20ό όροφο. Φιλοδοξεί να αποτελέσει το νέο τοπόσημο της νέας πόλης.

6. Το Κέντρο Επισκεπτών, το μεγαλύτερο στον κόσμο στο είδος του: Το Experience Center έχει ήδη παραδοθεί στο κοινό, επιτρέποντας στους επισκέπτες να ανακαλύψουν σε βάθος το μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού και να ταξιδέψουν στο μέλλον, σε μια βιώσιμη, έξυπνη και καινοτόμο πόλη. Η εμπειρία αυτή ενισχύει την κατανόηση και την υποστήριξη του έργου από το κοινό.

7. Το κτήριο-πρότυπο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ΑΜΕΑ: Ολοκληρώθηκε πλήρως στο πλαίσιο της ανάπλασης του Ελληνικού σε διάστημα ενός έτους. Αποτελείται από τέσσερα πρότυπα κτήρια, συνολικού εμβαδού 11.500 τετραγωνικών μέτρων, και κατασκευάστηκε σε δενδρόφυτη περιοχή έκτασης επτά στρεμμάτων. Το συγκρότημα, δωρεά ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ της LAMDA Development, αποτελεί ήδη το νέο σπίτι για 4 σωματεία, δείχνοντας τη δέσμευσή της για την προσβασιμότητα και την κοινωνική ευθύνη.

8. Η μεγαλύτερη μεταφύτευση που γίνεται σε αστικό ιστό στην Ελλάδα: Ήδη περίπου 3.000 δέντρα, τα οποία βρίσκονταν εντός του Ελληνικού, προστατεύθηκαν, μεταφυτεύθηκαν σε ειδικά φυτώρια, συντηρούνται, και σε κατάλληλο χρόνο επιστρέφουν πίσω στο Ελληνικό. Αυτή η διαδικασία ενισχύει τη βιοποικιλότητα της περιοχής.

9. Η μεγαλύτερη βιοκλιματική αλλαγή με ταυτόχρονη θωράκιση υποδομών: Η αναλογία μέχρι πρόσφατα 70% τσιμέντο-30% πράσινο της έκτασης αντιστρέφεται, σε 70% πράσινο κάλυψης, αλλάζοντας ριζικά το βιοκλίμα όλης της περιοχής. Την ίδια στιγμή με ταχύτατους ρυθμούς προχωράνε τα μεγαλύτερα αντιπλημμυρικά έργα στην χώρα από θεμέλια πόλης, καθώς και άλλα έργα υποδομών, ισχυροποιώντας την ανθεκτικότητα της ευρύτερης περιοχής σε φαινόμενα κλιματικής αλλαγής.

10. Το κτίσιμο της μεγαλύτερης συμμαχίας ελληνικών και ξένων ομίλων από κάθε κλάδο της οικονομικής δραστηριότητας για τη δημιουργία του έργου: Κάτι που είχε επισημάνει σε ανύποπτο χρόνο πολύ πριν την έναρξη των εργασιών ο Οδυσσέας Αθανασίου. Η συμμαχία ενδυναμώνεται πλέον χρόνο με το χρόνο με την είσοδο ισχυρών διεθνών και εγχώριων εταιριών, καθώς και με τον επαναπατρισμό και ανθρώπινου δυναμικού που έφυγε από την χώρα μας στη διάρκεια της κρίσης, ενισχύοντας την καινοτομία και την ανάπτυξη.

Τέλος, το μεγαλύτερο στο είδος του ολοκληρωμένο τουριστικό και ψυχαγωγικό συγκρότημα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα: Μια επένδυση άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ, με 3.000 θέσεις εργασίας. Θα αποτελεί το μοναδικό στην Ευρώπη ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα αυτού του είδους. Κατασκευάζεται εντός του Ελληνικού από τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τη Hard Rock Hotel & Casino Athens. Αυτή η ανάπτυξη θα προσφέρει νέες ευκαιρίες και θα ενισχύσει την τουριστική βιομηχανία της περιοχής.

