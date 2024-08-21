Δημοπρασία 6μηνων εντόκων: Στο 3,09% η απόδοση, υπερκάλυψη κατά 2 φορές

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΗΧ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 3,09%.

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 985 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,97 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 23 Αυγούστου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2024.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

