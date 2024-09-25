ΟΔΔΗΧ: Στο 2,85% η απόδοση των εξάμηνων έντοκων

Στο επίπεδο του 2,85%, διαμορφώθηκε η απόδοση κατά τη διάρκεια της σημερινής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων, διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, που διενήργησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Κατά την αντίστοιχη προηγούμενη δημοπρασία, του Αυγούστου, η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο επίπεδο του 3,09%.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.062 εκατομμυρίων ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,12 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δε θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2024.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.