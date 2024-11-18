Cenergy Holdings: Άνοδος 8% στις πωλήσεις το εννεάμηνο του 2024

Η Cenergy Holdings ανακοίνωσε πωλήσεις 1,26 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2024, 8% υψηλότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (1,16 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2023. Η λειτουργική κερδοφορία βελτιώθηκε σημαντικά με το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να διαμορφώνεται στα 194 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2024 (+34% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο). Το περιθώριο κέρδους (σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA) για το εννεάμηνο 2024 ξεπέρασε το 16% λόγω της σταθερά υψηλής απόδοσης στον τομέα σωλήνων χάλυβα και του βελτιωμένου μείγματος προϊόντων και ενεργειακών έργων στον τομέα καλωδίων.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε σε 3,48 δισ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου 2024 (από 3,38 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου και 3,15 δισ. ευρώ εννέα μήνες νωρίτερα). Την ίδια ώρα, η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλα τα εργοστάσια στην Ελλάδα προχωρά κανονικά. Κατά συνέπεια αναμένεται να λειτουργήσουν βάσει χρονοδιαγράμματος για να εξυπηρετήσουν το αυξανόμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων υπερδιπλασιάστηκαν και ανήλθαν σε 123,1 εκατ. ευρώ (60,1 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2023) με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε 100,3 εκατ. ευρώ (+113% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 9Μ 2023: 47,2 εκατ. ευρώ).

Σημειώνεται ότι η Cenergy Holdings επιβεβαιώνει την εκτίμηση για λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) στο τέλος του έτους μεταξύ 245 - 265 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο Αλέξης Αλεξίου, διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε:

«Τα ισχυρά περιθώρια κέρδους του πρώτου εξαμήνου του 2024 συνεχίστηκαν και στο τρίτο τρίμηνο, αναδεικνύοντας περαιτέρω τόσο την ισχυρή ανταγωνιστικότητα του Ομίλου μας, όσο και την αντοχή του ισορροπημένου χαρτοφυλακίου παραγγελιών μας, καθώς οι μακροχρόνιες τάσεις («megatrends») του εξηλεκτρισμού, της ενεργειακής ασφάλειας και της ενεργειακής μετάβασης συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Η αξιοποίηση της δυναμικότητας σε όλες τις γραμμές παραγωγής παραμένει υψηλή και συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στην ισχυρή εκτέλεση έργων και στην ομαλή πρόοδο των εν εξελίξει επενδυτικών σχεδίων. Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την πίστη μας στην επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχουμε θέσει για το 2024. Τέλος, η πρόσφατη επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σηματοδοτεί ένα ιστορικό βήμα προς τα εμπρός για τη Cenergy Holdings, καθώς αποτυπώνει τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και μας επιτρέπει να επεκτείνουμε την παραγωγική μας δραστηριότητα στις ΗΠΑ».

