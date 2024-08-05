Του Χρυσόστομου Τσούφη

«Υπάρχουν αρκετά πράγματα που δεν μας αρέσουν οπότε υπάρχουν περιθώρια για μικρές παρεμβάσεις». Αυτό σχολίαζαν μιλώντας στο skai.gr αξιωματούχοι του υπουργείου οικονομικών στην ερώτηση για τις αλλαγές – που είναι πλέον στα σκαριά – σχετικά με τον τεκμαρτό τρόπο φορολόγησης.

Για να είμαστε ξεκάθαροι, ο τρόπος αυτός φορολόγησης δεν μπορεί και δεν θα αλλάξει εκ βάθρων και όχι μόνο για επικοινωνιακούς λόγους.

Μικρές παρεμβάσεις όμως θα γίνουν και μάλιστα σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών Χρίστο Δήμα, η κυβέρνηση επιθυμεί οι αλλαγές να ψηφιστούν στη Βουλή μέσα στο Σεπτέμβριο, προκειμένου η ΑΑΔΕ να έχει άπλετο χρόνο, ώστε να προσαρμόσει την πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του 2025 (για τα εισοδήματα του 2024) στα νέα δεδομένα.



Στο γραφείο της ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ έχουν φτάσει και θα συνεχίσουν να φτάνουν προτάσεις σχετικά με τις αλλαγές που κάθε φορέας θεωρεί ότι πρέπει να γίνουν. Μάλιστα το Σεπτέμβριο ο κ. Δήμας θα έχει και ραντεβού με την Επιτροπή των Σοφών που έχει συσταθεί για φορολογικά ζητήματα και θα ακούσει και της δικές της θέσεις.



Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr ένα από τα θέματα που θα τεθεί στο τραπέζι των αλλαγών είναι η αποσύνδεση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος από τις αυξήσεις που θα γίνονται στον βασικό μισθό που θα αυξάνουν αυτόματα και τη φορολογία.

Φέτος ως ελάχιστο εισόδημα εφαρμόστηκαν οι 10.920€ όπως προκύπτει με βάση τον βασικό μισθό του 2023, και τα 780€. Κανονικά του χρόνου αυτό πρέπει να αυξηθεί στις 11.620 με βάση τον νέο κατώτατο των 830€ και να φτάσει έως το τέλος της 4ετίας τις 13.500€ με κατώτατο μισθό τα 950€ που είναι η υπόσχεση της κυβέρνησης.



Δεύτερη ανησυχία έχει να κάνει με τον τρόπο κάλυψης του τεκμηρίου όπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί το οικογενειακό εισόδημα.

Σε ένα ζευγάρι για παράδειγμα στο οποίο ο ένας σύζυγος έχει 25.000€ ετήσιο εισόδημα κι ο άλλος 5.000€ (αντί το τεκμαρτό 10.920€), δεν μπορεί ο σύζυγος με το μεγαλύτερο εισόδημα να καλύψει τη διαφορά του άλλου. Το ΥΠΟΙΚ εδώ αντιτάσσει ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ισχύσει γενικευμένα γιατί θα ακυρωνόταν η όλη φιλοσοφία του νόμου, θα μπορούσε για παράδειγμα να εφαρμοστεί στα ζευγάρια ελεύθερων επαγγελματιών.



Επίσης, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν εισοδήματα από τόκους καταθέσεων, ενοίκια ή υπεραξίες μετοχών και ομολόγων. Δεκτά γίνονται μόνο τα ποσά από μισθούς, συντάξεις ή αγροτικές δραστηριότητες.



Άλλα πιθανά σημεία διορθώσεων μπορεί να είναι:

Τα έτη επαγγελματικής δραστηριότητας ( ένα κριτήριο που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις καθώς σύμφωνα με τους επιστημονικούς φορείς δεν μπορεί για παράδειγμα η δραστηριότητα στην Αθήνα να αποφέρει το ίδιο εισόδημα με τη δραστηριότητα σε μια μικρή επαρχιακή πόλη)

Το κόστος μισθοδοσίας ( προσαυξάνει το τεκμαρτό εισόδημα κατά 10%) που λειτουργεί τιμωρητικά για όσους απασχολούν εργαζόμενους τη στιγμή που ακόμη δίνονται κίνητρα για προσλήψεις. Επιπλέον πρόβλημα ανακύπτει κι επειδή αν κάποιος προσλάβει εργαζόμενο για 5 μήνες θα φορολογηθεί σαν να τον έχει πληρώσει για όλο το έτος που είναι μια σαφέστατη στρέβλωση

Ο τζίρος της επιχείρησης ( προσαύξηση 5% της διαφοράς από το μέσο όρο). Εδώ οι φορείς σημειώνουν τεράστιες ακραίες περιπτώσεις πολύ μεγάλων προσαυξήσεων του τεκμαρτού εισοδήματος που αδικούν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις που δήλωσαν πολύ μεγάλα ποσά τζίρων αποφεύγοντας τη φοροδιαφυγή.

Κλασικό παράδειγμα ατομικές επιχειρήσεις μεταπωλητών πετρελαίου θέρμανσης, όπου λόγω των ειδικών φόρων κατανάλωσης (80% στο τζίρο) ο τζίρος των επιχειρήσεων αυτών είναι κατ' ανάγκη μεγάλος, ενώ το μικτό και καθαρό κέρδος είναι πάρα πολύ μικρό.

Διευκολύνσεις στη διαδικασία αμφισβήτησης των τεκμηρίων

Μεγαλύτερη αξιοποίηση των διασταυρώσεων μέσω του myDATA

