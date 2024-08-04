Το ποσοστό ανεργίας στη Βουλγαρία τον Ιούνιο του 2024, εκφρασμένο ως αναλογία του αριθμού των ανέργων προς το εργατικό δυναμικό, διαμορφώθηκε στο 4,5%, όσο ήταν και το ποσοστό του Μαΐου, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.
Ο αριθμός των ανέργων στη Βουλγαρία ανήλθε σε 141.000 άτομα τον Ιούνιο, έναντι 139.000 τον Μάιο. Η ανεργία τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άνδρες στη χώρα ήταν 4,5%. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχούσε σε 66.000 άνεργες γυναίκες και 75.000 ανέργους άνδρες τον Ιούνιο. Το ποσοστό ανεργίας των νέων στη Βουλγαρία διατηρήθηκε επίσης και τον Ιούνιο στο επίπεδο του 14% που καταγράφηκε τον Μάιο.
Η ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε στο 6% τον Ιούνιο του 2024, στα ίδια επίπεδα που ήταν και τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Στην ευρωζώνη, η ανεργία αυξήθηκε ελαφρά από 6,4% τον Μάιο σε 6,5% τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο του 2023, το ποσοστό ανεργίας στην ΕΕ ήταν και πάλι 6% και στη ζώνη του ευρώ 6,5%.
