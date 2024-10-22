Αδιαμαρτύρητα φαίνεται ότι αποδέχτηκαν φέτος το εκκαθαριστικό της εφορίας περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι υπέβαλαν φέτος δήλωση φόρου εισοδήματος (Ε1 και Ε3).

Από αυτούς, μόλις 1 στους 700 προχώρησαν σε αμφισβήτηση του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος - συμπλήρωσαν δηλαδή τους νέους κωδικούς 443-444 στη δήλωση Ε1- αποδεχόμενοι τη διενέργεια πλήρους φορολογικού ελέγχου.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΥΠΕΘΟ οι αιτήσεις αμφισβήτηση ανέρχονται σε 1.037.

Για αντικειμενικούς λόγους, όπως ασθένεια νοσηλεία ή στρατιωτική θητεία, ζήτησαν επανεξέταση του τεκμαρτού εισοδήματος επιπλέον 686 ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ακόμα όμως και εκείνοι που αμφισβήτησαν τα τεκμήρια θα πρέπει να προχωρήσουν κανονικά στην καταβολή του φόρου που τους βεβαιώθηκε.

Στην περίπτωση που προκύψει ότι τελικά έπρεπε να πληρώσουν λιγότερο (ή περισσότερο) τότε θα πραγματοποιηθεί επανεκκαθάριση του φόρου.

Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, 4 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δήλωσαν μέσο τζίρο για το 2023 κάτω από 30.000 ευρώ.

Δικηγόροι, ταξιτζήδες, μεσίτες, αρχιτέκτονες και κομμωτές δήλωσαν μάλιστα τζίρο χαμηλότερο από 25.000 ευρώ.

Με δεδομένο ότι τα καθαρά κέρδη περιορίζονται στο 1/3 ή και στο ¼ του τζίρου, εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν πως βγάζουν το μήνα με αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό.

