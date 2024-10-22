Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ο Νοέμβριος τελικά κι όχι ο Οκτώβριος – παρά τις περί του αντιστρόφου αρχικές πληροφορίες – θα είναι ο μήνας των αναδρομικών για χιλιάδες συνταξιούχους.



Αυτές τις ημέρες ο e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνει τους τελικούς ελέγχους για τα αναδρομικά περισσότερων από 45.000 συνταξιούχων που κατά κύριο λόγο έχουν διπλά δικαιώματα. Δικαιούνται δηλαδή 2 συντάξεις λ.χ. μία χηρείας και μία γήρατος ή 2 συντάξεις από διαφορετικά ταμεία λ.χ Δημόσιο και ΟΑΕΕ, ΟΑΕΕ και ΙΚΑ και διάφοροι άλλοι συνδυασμοί. Σε αυτούς υπάρχει κι ένας μικρός αριθμός συνταξιούχων που άρχισαν ή συνέχισαν να εργάζονται και μετά τη συνταξιοδότηση.



Το πακέτο αυτό των αναδρομικών αφορά αυστηρά συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, οι οποίοι ήταν και μια από τις κατηγορίες των μεγάλων χαμένων του ν. Κατρούγκαλου. Με τον διορθωτικό ν. Βρούτση το Νοέμβριο του 2023 οι συντάξεις τους επανυπολογίστηκαν και από τότε λαμβάνουν κανονικά τις αυξημένες συντάξεις τους. Όμως δεν έχουν λάβει ούτε 1€ αναδρομικών για μια περίοδο 4 ετών από τον Οκτώβριο του 2019 έως τον Οκτώβριο του 2023. Κατά μέσο όρο ένας συνταξιούχους που εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία έχει λαμβάνειν περί τις 5.500€ μεσοσταθμικά.

Παραδείγματα

Για παράδειγμα συνταξιούχος που αποχώρησε το 2019 με 38 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1840€ είδε τη σύνταξη του να αυξάνεται κατά 117€ μετά τον επανυπολογισμό του ν. Βρούτση και συγκεκριμένα από 1187€ στα 1304€. Ο συγκεκριμένος θα λάβει αναδρομικά 117€ χ 48 μήνες = 5.616€

Σε άλλο παράδειγμα συνταξιούχος με 40 έτη υπηρεσίας με 40 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1600€ είδε τη σύνταξη του να αυξάνεται κατά 125€ μετά τον επανυπολογισμό του ν. Βρούτση και συγκεκριμένα από 1154€ στα 1279€. Ο συγκεκριμένος θα λάβει αναδρομικά 125€ χ 48 μήνες = 6.000€

Για τα χρήματα αυτά φυσικά οι συνταξιούχοι πρέπει να υποβάλλουν συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις στο οικονομικό έτος στο οποίο ανάγονται οπότε θα φορολογηθούν με βάση την φορολογική κλίμακα που ίσχυε τότε. Επιπλέον επιβάλλεται και εισφορά αλληλεγγύης , κατά συνέπεια στις τσέπες των συνταξιούχων θα καταλήξουν σημαντικά λιγότερα χρήματα.

Ο Νοέμβριος θα είναι όπως όλα δείχνουν και ο μήνας που θα τελειώσει η ταλαιπωρία των περίπου 370.000 συνταξιούχων που ΔΕΝ άκουσαν τις διαβεβαιώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων και προσέφυγαν στη δικαιοσύνη έως τις 31/7/2020 διεκδικώντας τα αναδρομικά κομμένα δώρα και τις κομμένες επικουρικές συντάξεις της περιόδου από τον Ιούνιο του 2015 έως τον Μάιο του 2026. Το Ανώτατο Ειδικό δικαστήριο αναμένεται να εκδώσει την απόφαση του μέσα στον Νοέμβριο και να λύσει το δίλημμα που έχει προκύψει από τις αντικρουόμενες αποφάσεις ΣτΕ και Αρείου Πάγου.

Τα ποσά που έχουν λαμβάνειν οι συνταξιούχοι ανάλογα με το ταμείο τους είναι:

410€ - 2.372€ για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ

503€-1985€ για το ΝΑΤ

668€ -2.399 για το ΕΤΑΑ

727€ - 2.820 για το Δημόσιο

1.110€-4.004€ για ΔΕΚΟ και τράπεζες



Επίσης κι εδώ τα ποσά είναι μεικτά.



Όσοι συνταξιούχοι δεν έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη , δεν θα λάβουν τίποτε. Παρά μόνο αν υπάρξει πολιτική απόφαση.

