Οι 4 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες δήλωσαν μέσο τζίρο για το 2023 κάτω από 30.000 ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Δικηγόροι ταξιτζήδες μεσίτες αρχιτέκτονες και κομμωτές δήλωσαν μάλιστα τζίρο χαμηλότερο από 25.000 ευρώ.

Με δεδομένο ότι τα καθαρά κέρδη περιορίζονται στο 1/3 ή και στο ¼ του τζίρου, εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες δηλώνουν πως βγάζουν το μήνα με αποδοχές χαμηλότερες από τον κατώτατο μισθό.

Παράλληλα, μόλις το 11% των ελευθέρων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων δήλωσε μέσο ετήσιο τζίρο πάνω από 100.000 ευρώ. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι και μαραγκοί από την άλλη πλευρά δήλωσαν αυξημένους τζίρους κατά 25% -30% σε σχέση με πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.