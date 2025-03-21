Οι ελαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, καθώς η φετινή τιμή του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου υποχώρησε σχεδόν στη μισή τιμή από πέρυσι, ενώ την ίδια στιγμή το κόστος παραγωγής αυξήθηκε. Η οικονομική πίεση που τους ασκείται είναι ασφυκτική και πολλοί καταγγέλλουν πως δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουν την παραγωγή.

Πηγή: skai.gr

