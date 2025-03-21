Λογαριασμός
Ελαιόλαδο: Ο «θησαυρός» της Μεσσηνίας – Οι δυσκολίες που υπάρχουν με την τιμή (Βίντεο)

Οι ελαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα - Πολλοί καταγγέλλουν πως δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουν την παραγωγή

λάδι

Οι ελαιοπαραγωγοί της Μεσσηνίας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα, καθώς η φετινή τιμή του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου υποχώρησε σχεδόν στη μισή τιμή από πέρυσι, ενώ την ίδια στιγμή το κόστος παραγωγής αυξήθηκε. Η οικονομική πίεση που τους ασκείται είναι ασφυκτική και πολλοί καταγγέλλουν πως δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουν την παραγωγή.

Δείτε βίντεο από την εκπομπή του Όπου υπάρχει Ελλάδα:

Πηγή: skai.gr

TAGS: ελαιόλαδο Μεσσηνία Όπου υπάρχει Ελλάδα παραγωγή
