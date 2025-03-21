Την άποψη ότι θα υπάρξουν άλλες δύο μειώσεις των επιτοκίων φέτος και ότι το 2% θα είναι το καταληκτικό επίπεδό τους επανέλαβε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), Γιάννης Στουρνάρας, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Econostream και τον David Barwick.

Όσον αφορά την απόφαση της ΕΚΤ στην προσεχή συνεδρίασή της τον Απρίλιο, ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε ότι επί του παρόντος όλα δείχνουν προς μια μείωση των επιτοκίων, αλλά δεδομένης της υψηλής αβεβαιότητας σημειώνει ότι είναι αδύνατο να γνωρίζει κανείς τι μπορεί να συμβεί.

«Αν η συνεδρίαση ήταν σήμερα, θα ήμουν πιο σίγουρος ότι θα αποφασίζαμε μείωση, γιατί ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο ήταν 2,3%, σύμφωνα με την πορεία που έχουμε χαράξει, και το αν θα πραγματοποιηθεί η πρόβλεψή μας εξαρτάται και από την περαιτέρω μείωση των επιτοκίων. Επίσης, τα στοιχεία για το δ΄ τρίμηνο του 2024 δείχνουν επιβράδυνση της αύξησης των μισθών. Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών αποκλιμακώνεται. Ο πυρήνας του πληθωρισμού επίσης έχει μειωθεί. Όλα δείχνουν προς την κατεύθυνση μιας μείωσης τον Απρίλιο. Αλλά δεν έχουμε ακόμα Απρίλιο, βρισκόμαστε στον Μάρτιο. Έχουμε έναν μήνα μπροστά μας, οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι θα αποφασίσουμε μείωση. Και η αβεβαιότητα είναι τόσο υψηλή που είναι αδύνατον να γνωρίζουμε τι μπορεί να συμβεί για να αλλάξει η απόφασή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για την εκτίμησή του ότι θα υπάρξουν άλλες δύο μειώσεις φέτος, ο Γ. Στουρνάς σημείωσε: «Αυτό φυσικά δεν είναι επίσημη δέσμευση. Είναι η εκτίμησή μου για το πώς θα κινηθεί η νομισματική πολιτική, με βάση τα σήμερα διαθέσιμα δεδομένα και τις τρέχουσες προβλέψεις. Εξακολουθώ πάντως να πιστεύω ότι θα έχουμε άλλες δύο μειώσεις φέτος και ότι το 2% θα είναι το καταληκτικό επίπεδο των επιτοκίων. Δεν μπορώ να σας πω πότε ακριβώς θα γίνουν αυτές οι δύο μειώσεις. Σε συνθήκες τόσο υψηλής αβεβαιότητας, δεν θα ήταν συνετό να είμαι τόσο ακριβής».

Ο διοικητής της ΤτΕ απέκλεισε πάντως τα επιτόκια να μειωθούν κάτω από το 2%. Όπως σημείωσε, «είναι πολύ ακραίο, κατά την ταπεινή μου άποψη. Πριν από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την απόφαση για το φρένο χρέους της Γερμανίας, και με έναν πόλεμο δασμών να έρχεται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μπορεί να υπήρχαν αρκετές ενδείξεις για εξασθένηση της ανάπτυξης ώστε το επιτόκιο να φτάσει όχι στο 1,5%, αλλά ίσως στο 1,75%. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά, παρότι η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο για να πετύχουμε ταχύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη χωρίς πληθωρισμό – αναφέρομαι στην Ένωση Κεφαλαιαγορών, στη χαλάρωση του κανονιστικού πλαισίου, στο Σύμφωνο Ανταγωνιστικότητας, στην Τραπεζική Ένωση κ.λπ.».

Ερωτηθείς για τον εμπορικό πόλεμο, ο διοικητής της ΤτΕ σημείωσε: «Αν οι ΗΠΑ επιβάλουν δασμούς 25%, γνωρίζουμε ότι αυτό θα επιδράσει ως επί το πλείστον αρνητικά στην ανάπτυξη. Δεν θα υπάρξουν κερδισμένοι, αλλά – δυστυχώς – μόνο χαμένοι. Ανάμεσα στους χαμένους θα είναι και οι ίδιες οι ΗΠΑ, όχι μόνο ο υπόλοιπος κόσμος. Θα υπάρξει όμως μείωση της ζήτησης εξαγωγών, και η ζώνη του ευρώ είναι πολύ πιο ανοικτή οικονομία από ό,τι οι ΗΠΑ, συνεπώς οι επιπτώσεις στην ανάπτυξη της ζώνης του ευρώ θα είναι σοβαρές. Είτε έχουμε στη διάθεσή μας επικαιροποιημένες προβολές είτε όχι, μπορούμε πάντα να κρίνουμε, και θα το συζητήσουμε. Βεβαίως, αυτήν τη στιγμή τα στελέχη μας μελετούν εντατικά το θέμα, οπότε θα έχουμε κάποια εικόνα».

Όσον αφορά την απόφαση της Γερμανίας για το φρένο χρέους και πότε θα αρχίσει να έχει ορατές συνέπειες στον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, ο Γ. Στουρνάρας τόνισε ότι θα χρειαστεί χρόνος. «Η κατ’ αρχήν απόφαση λήφθηκε στη Γερμανία και αυτό είναι πολύ καλό, γιατί η χώρα έχει πολύ χαμηλό δημόσιο χρέος και μικρό έλλειμμα. Χρειάζεται επενδύσεις, συνεπώς είναι καλό να διερευνήσει τον δημοσιονομικό χώρο που διαθέτει. Κατ’ επέκταση, είναι θετική εξέλιξη για την Ευρώπη, και το γεγονός ότι υπάρχει αρνητικό παραγωγικό κενό σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστεί σημαντικά ο πληθωρισμός».

