Στοχευμένες ενέργειες και ενίσχυση των ελέγχων προκειμένου να αποτραπούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και φαινόμενα αισχροκέρδειας εν όψει της πασχαλινής περιόδου δρομολογούν το υπουργείο Ανάπτυξης και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.



Όπως επιβεβαιώθηκε, κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο υπουργείο Ανάπτυξης ανάμεσα στους αρμοδίους υπουργούς Τάκη Θεοδωρικάκο και Κώστα Τσιάρα, βασικός στόχος είναι η προστασία του καταναλωτή και η στήριξη της ελληνικής παραγωγής.



Στο τραπέζι τέθηκαν όλα τα δεδομένα της αγοράς, καθώς και οι επόμενες κινήσεις για τη διασφάλιση ομαλών συνθηκών ενόψει των εορτών.

Στο επόμενο διάστημα, μάλιστα, θα δρομολογηθούν ενισχυμένοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αρχές των δύο υπουργείων, τόσο στο στάδιο της χονδρεμπορικής όσο και της λιανικής πώλησης, με στόχο την τήρηση του προβλεπόμενου ποσοστού κέρδους και την αποτροπή στρεβλώσεων στην αγορά.



Οι δύο Υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, με στόχο ένα πασχαλινό τραπέζι με προσιτές τιμές και χωρίς αιφνιδιασμούς για τους καταναλωτές.

Την επόμενη εβδομάδα, θα εκδοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης η υπουργική απόφαση για το Καλάθι του Πάσχα και τα προϊόντα που θα περιλαμβάνει στο πλαίσιο της προσπάθειας να κρατηθούν χαμηλά οι τιμές για το ευρύ καταναλωτικό κοινό.



Στη σύσκεψη συμμετείχε, επίσης, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας.



