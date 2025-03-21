Ήπιες πτωτικές τάσεις επικράτησαν στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τους επενδυτές να προχωρούν σε κινήσεις μερικής κατοχύρωσης βραχυχρονίων κερδών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 1.700 μονάδες, εν μέσω πτωτικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.697,11 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,34%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.690,38 μονάδες (-0,73%).

Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 0,21%, ενώ από τις αρχές του 2025 σημειώνει κέρδη σε ποσοστό 15,48%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 469,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 118 εκατ. ευρώ αφορούν στο πακέτο 53 εκατ. μετοχών της Alpha Bank που διέθεσε ο Τζον Πόλσον στην τιμή των 2,225 ευρώ ανά μετοχή.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,35%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,98%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+4,40%), του ΟΠΑΠ (+3,64%), της Coca Cola HBC (+1,26%) και του ΔΑΑ (+0,93%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-4,60%), της Σαράντης (-3,28%), της Elvalhalcor (-2,88%), της Εθνικής (-2,41%) και της Eurobanbk (-2,26%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 75.817.219 και 11.980.619 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 169,81 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 55,86 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 37 μετοχές, 64 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+6,80%) και Δρομέας (+5,17%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Minerva (-5,35%) και ΟΛΠ (-4,60%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,3400 -0,93%

OPTIMA:16,1200 +4,40%

ΤΙΤΑΝ: 41,3500 +0,73%

ALPHA BANK: 2,2820 -0,78%

AEGEAN AIRLINES: 12,1300 +0,08%

VIOHALCO: 6,1300 -0,16%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 18,7200 -1,99%

ΔΑΑ:9,0840 +0,93%

ΔΕΗ: 13,7600 -0,29%

COCA COLA HBC:41,7200 +1,26%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2900 -2,14%

ΕΛΠΕ: 7,6200 αμετάβλητη

ELVALHALCOR: 2,1900 -2,88%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,7100 -2,41%

ΕΥΔΑΠ: 6,0400 -0,33%

EUROBANK: 2,5900 -2,26%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5700 -1,65%

MOTOR OIL: 21,7200 -0,73%

JUMBO: 26,3400 -0,60%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:38,8000 -0,15%

ΟΛΠ:32,1500 -4,60%

ΟΠΑΠ: 18,2400 +3,64%

ΟΤΕ: 14,9700 +0,07%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,2180 -0,61%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,3800 -3,28%

Πηγή: skai.gr

