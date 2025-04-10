Εκτοξεύτηκαν στο άνοιγμα οι ευρωπαϊκές αγορές

Ράλι στο άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών σήμερα, που δεν πρόλαβαν στη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης την ανακοίνωση Τραμπ για πάγωμα 90 ημερών στους δασμούς - μαμούθ.

Ο γερμανικός δείκτης DAX σημειώνει άλμα 6,22%, στο Λονδίνο ο FTSE 100 σημειώνει άνοδο 4.59%, ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει πάνω από 6%, ενώ ο πανευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx 50 καταγράφει άνοδο γύρω στο 6,5%.

Στο Μιλάνο ο δείκτης FTSE MIB είναι στο +7,2% και ο χρηματιστηριακός δείκτης της Μαδρίτης ανεβαίνει 5,52%.

Ράλι έκαναν και οι αμερικανικές μετοχές μετά την ανακοίνωση του Τραμπ, με τον S&P 500 να εκτινάσσεται πάνω από 9% κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Τετάρτης και να σημειώνει την τρίτη μεγαλύτερη άνοδο σε μία ημέρα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Με άνοδο 8,99% έκλεισε ο Nikkei στο Τόκιο.

Ήπια κινούνται τα futures της Wall (+0,1% για τον Dow, -0,4% για τον S&p, -0,8% για τον Nasdaq).

Πτώση 0,2% για το Bitcoin, στο 82.077 μετά την άνοδο κατά 7% χθες.

Αλμα 1,9% για τον χρυσό, στις 3.137 δολάρια.

Πτώση 0,3% για το πετρέλαιο, με το βλέμμα στον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-Κίνας. Το αμερικανικό αργό στα 62 δολάρια και το μπρεντ στα 65 δολάρια.

Εκρηκτική άνοδος στην Αθήνα

Εκρηκτική άνοδο καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, ακολουθώντας τη ραγδαία αλλαγή σκηνικού στις διεθνείς αγορές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται πάνω από τις 1.600 μονάδες και διαμορφώνεται στις 1.616,14 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 5,74%.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει αυξηθεί κατά 5,9 δισ. ευρώ σε σχέση με τη χθεσινή συνεδρίαση.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 71,026 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 6,28%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 5,37%.

Ανοδικά κινούνται όλες οι μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης και τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (+9,51%), Viohalco (+8,92%), της Μυτιληναίος (+8,33%), της Optima (+8,14%), της Εθνικής (+7,89%) και της Eurobank (+7,87%).

Ανοδικά κινούνται 97 μετοχές, 2 πτωτικά και 5 παραμένουν σταθερές, ενδεικτικό του θετικού κλίματος που επικρατεί στην αγορά.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Βιοκαρπέτ (+18,06%) και CPI (+16,13%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ακρίτας (-9,74%) και Autohellas (-4,34%).

Πηγή: skai.gr

