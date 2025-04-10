Ποιες είναι οι αλλαγές που έγιναν φέτος στην φορολογία

Του Βαγγέλη Δουράκη

Και ενώ η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων είναι σε εξέλιξη, οι υπόχρεοι θα πρέπει να ξέρουν πως φέτος οι «κανόνες του παιχνιδιού» άλλαξαν: Το νέο έντυπο Ε1 αποτυπώνει όλες τις διαφοροποιήσεις που υπήρξαν σε απαλλαγές και μειώσεις φόρων. Εφόσον οι πολίτες επιδείξουν την προσοχή που απαιτείται όταν το συμπληρώνουν, τότε θα έχουν «κέρδος» μια σειρά από εκπτώσεις, οι οποίες χορηγούνται για τα εισοδήματα του 2024 και φυσικά θα αποφύγουν τυχόν «παγίδες» έξτρα φόρου.

Στο νέο έντυπο Ε1 ενσωματώνονται οι φοροελαφρύνσεις για τα κλειστά ακίνητα τα οποία άνοιξαν και μισθώθηκαν την περασμένη χρονιά, καθώς και για τα ακίνητα που επέστρεψαν από τη βραχυχρόνια στη μακροχρόνια μίσθωση.

Τι αλλάζει στο έντυπο Ε1 σε απαλλαγές και μειώσεις φόρων

Περιλαμβάνει ακόμη, τις αλλαγές που υιοθετήθηκαν για τους εργαζομένους που εισπράττουν φιλοδωρήματα, αλλά και τους επαγγελματίες που δικαιούνται μείωση κατά 50% του τεκμαρτού εισοδήματος βάσει πληθυσμιακών κριτηρίων. Το εκκαθαριστικό σημείωμα θα αποτυπώνει μόνο την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, αφού πλέον το τέλος επιτηδεύματος έχει διαγραφεί οριστικά από τον φορολογικό χάρτη των φυσικών προσώπων.

Τα 6 σημεία του εντύπου Ε1 που αποτυπώνουν και τις όποιες αλλαγές έγιναν στην φορολογία φέτος, είναι τα εξής:

1. Οι κωδικοί 027-028 στον πίνακα 2 διαγράφηκαν, δεδομένου ότι αφορούσαν το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο έχει καταργηθεί για όλα τα φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα και για όσους αμείβονται με «μπλοκάκι» από το φορολογικό έτος 2024 και εφεξής.

2. Μετά την αντικατάσταση του χαρτοσήμου από το ψηφιακό τέλος συναλλαγών, στις περιπτώσεις όπου υπάρχει υποχρέωση καταγραφής του στη φορολογική δήλωση αυτό γίνεται στον πίνακα 4Δ2 και στους κωδικούς 741-742.

3. Στον πίνακα 6 προστέθηκαν οι κωδικοί 119-120 «Απαλλασσόμενο εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών», οι οποίοι προσυμπληρώνονται με το εισόδημα από εκμίσθωση κατοικιών το οποίο απαλλάσσεται του φόρου σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 5162/2024 (για όσους ιδιοκτήτες κενών ακινήτων ή ακινήτων σε βραχυχρόνια μίσθωση μεταφέρουν τα ακίνητά τους σε μακροχρόνιες μισθώσεις).

Υπενθυμίζεται ότι, εάν εντός της τριετούς περιόδου φοροαπαλλαγής το ακίνητο κενωθεί, παύει να ισχύει η απαλλαγή από το φορολογικό έτος που αυτό γίνεται και πάλι κενό, ενώ, εάν διατεθεί για βραχυχρόνια μίσθωση, η απαλλαγή παύει να ισχύει από το πρώτο έτος της μίσθωσης.

Ως διάθεση του ακινήτου για βραχυχρόνια μίσθωση νοείται και η εγγραφή του ή επανεγγραφή του κατόπιν διακοπής του ΑΜΑ στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

Η απαλλαγή χορηγείται εφόσον κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το ακίνητο δεν είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής.

4. Οι κωδικοί 689-690 και 691-692 αφορούν τα φιλοδωρήματα και συμπληρώνονται ανάλογα με το εάν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Με διάταξη νόμου η οποία ψηφίστηκε στα τέλη του 2024, ορίστηκε αφορολόγητο έως 300 ευρώ τον μήνα για φιλοδωρήματα που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι (ενδεικτικά σε επιχειρήσεις εστίασης, παροχής υπηρεσιών ατομικής φροντίδας κ.λπ.), με εφαρμογή από 1η Νοεμβρίου 2024.

Παράλληλα, προβλέφθηκε ότι για το σύνολο του ποσού από φιλοδωρήματα εργαζόμενοι και εργοδότες απαλλάσσονται από ασφαλιστικές εισφορές (εκτός αν προβλέπεται κάτι διαφορετικό από ατομικές ή συλλογικές συμβάσεις).

Σημειώνεται ότι προβλέφθηκε μια αντικαταχρηστική διάταξη για τυχόν εργοδότες που θα σκεφτούν να μειώσουν τεχνητά τους μισθούς δηλώνοντας μέρος αυτών ως φιλοδωρήματα: σε περίπτωση μείωσης των τακτικών αποδοχών, με ταυτόχρονη ισόποση αύξηση των αποδοχών από φιλοδωρήματα, ο εργοδότης θα κληθεί να πληρώσει εισφορά 22% επί της μείωσης των τακτικών αποδοχών. Σημειώνεται ότι τα φιλοδωρήματα άνω του ποσού των τριακοσίων ευρώ μηνιαίως εξακολουθούν να αποτελούν πρόσθετες αποδοχές για τον μισθωτό, οι οποίες φορολογούνται με την παρ. 1 του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 (ΚΦΕ).

Η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος δεν καταλαμβάνει φιλοδωρήματα που καταβάλλονται στους εργαζομένους ως συγκεκριμένο ποσοστό του μισθού ή ημερομισθίου, ή σταθερό ποσό με βάση όρο ατομικής συμφωνίας, σύμβασης εργασίας ή συλλογικής σύμβασης ή διαιτητικής απόφασης, και εισπράττονται τακτικά, επαυξάνοντας τις αποδοχές τους.

5. Στον πίνακα της ανάλυσης του προσδιορισμού του ελάχιστου (τεκμαρτού) ποσού καθαρού εισοδήματος των ατομικών επιχειρήσεων έγιναν οι απαραίτητες τροποποιήσεις για να ενσωματωθούν οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 5162/2024.

Στον ίδιο πίνακα προστέθηκε και η περίπτωση της μείωσης κατά το ήμισυ του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για όσους έχουν «Επαγγελματική έδρα και κύρια κατοικία σε οικισμό με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων ή σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) κατοίκων, εξαιρουμένων των δημοτικών κοινοτήτων που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων)».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.