Πριν από λίγους μήνες οι ηγέτες της Silicon Valley καθόντουσαν ο ένας δίπλα στον άλλον με πλατιά χαμόγελα καθώς ορκιζόταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν οι ίδιοι που στήριξαν την προεκλογική του εκστρατεία και οι οποίοι τον επισκεπτόντουσαν ο ένας μετά τον άλλο στο Μαρ-α -Λάγκο. Σήμερα, όμως, μόλις τρεις μήνες μετά οι άνθρωποι αυτοί βλέπουν τα πορτοφόλια τους να αδειάζουν με ταχύτατους ρυθμούς λόγω των πολιτικών του αμερικανού προέδρου.

Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν ή διευθύνονται από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Apple, Τιμ Κουκ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Google Σούνταρ Πιτσάι, τον CEO της Tesla, Ίλον Μασκ και τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, έχασαν σωρευτικά σχεδόν 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία από την αρχή του τρέχοντος έτους, ακόμη και μετά την ανάκαμψη των αγορών την Τετάρτη λόγω πολλών σχεδιαζόμενων δασμών. Ως αποτέλεσμα, η προσωπική περιουσία αυτών των επιχειρηματιών έχει συρρικνωθεί, σύμφωνα με το CNN.

Όλοι τους ήλπιζαν να αποκομίσουν κάποια επιχειρηματικά οφέλη από την εκλογή Τραμπ - όπως λιγότερους κανονισμούς ή μειωμένη αντιμονοπωλιακή πίεση. Ο Τραμπ από την πλευρά του ήταν πρόθυμος να επεκτείνει το αποτύπωμα της τεχνολογικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ και να εδραιώσει την Αμερική ως ηγέτη στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, οι απώλειες στη Big Tech δείχνουν ότι η Silicon Valley θα αντιμετωπίσει επίσης μια σειρά από νέες προκλήσεις στον απόηχο της αβεβαιότητας σχετικά με τα δασμολογικά σχέδια του αμερικανού προέδρου, τα οποία στοχεύουν σε μεγάλο βαθμό τις αλυσίδες εφοδιασμού στην Ασία, όπου οι εταιρείες τεχνολογίας προμηθεύονται εξαρτήματα και συναρμολογούν προϊόντα.

Οι δασμοί αποτελούν άμεση πρόκληση για τους τεχνολογικούς γίγαντες και οι οικονομικές τους επιπτώσεις θα μπορούσαν επίσης να έχουν αρνητικές συνέπειες εάν οι καταναλωτές και οι διαφημιστές σφίξουν το πορτοφόλι τους.

Οι αναλυτές είχαν προειδοποιήσει ότι οι μακροπρόθεσμοι αμοιβαίοι δασμοί και η συνακόλουθη οικονομική αβεβαιότητα θα μπορούσαν να συρρικνώσουν τα κέρδη του τεχνολογικού τομέα έως και 25%, σύμφωνα με έκθεση της UBS την Κυριακή. Αυτό θα σήμαινε μια μεγάλη μετατόπιση από τα σχετικά σταθερά κέρδη και τις τιμές των μετοχών που απολάμβανε η Big Tech τα τελευταία χρόνια χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη.

Τη Δευτέρα, ο αναλυτής της Wedbush Securities, Νταν Άιβς περιέγραψε τη δασμολογική πολιτική του Τραμπ ως «Αρμαγεδδώνα» για τον τεχνολογικό τομέα, προσθέτοντας ότι «κάνει το επενδυτικό τοπίο στην τεχνολογία το πιο δύσκολο που έχω δει τα τελευταία 25 χρόνια».

Για τον ΄Ιλον Μασκ οι απώλειες από τις πολιτικές του Τραμπ είναι τεράστιες. Παρά τη δωρεά τουλάχιστον 290 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της επανεκλογής του Τραμπ και τη συμμετοχή του στο Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, η περιουσία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο έχει πέσει 143 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του 2025, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg Billionaires Index από τις 8 Απριλίου.

Οι μετοχές της Tesla υποχώρησαν 28% και η κεφαλαιοποίησή της έπεσε 376,6 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του τρέχοντος έτους, από το κλείσιμο της αγοράς στις 9 Απριλίου, έχοντας διαγράψει σε μεγάλο βαθμό τα μετεκλογικά της κέρδη. Ο Μασκ είπε ότι οι δασμοί θα μπορούσαν να έχουν «σημαντικό» αντίκτυπο στην Tesla.

Ενώ ο Μασκ μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της εγγύτητάς του με τον Τραμπ, δεν είναι η μόνη εξέχουσα τεχνολογική προσωπικότητα που έχει δει την περιουσία του να συρρικώνεται σημαντικά.

Η Meta ήταν μία από τις πρώτες μεγάλες εταιρείες που υποσχέθηκαν να κάνουν δωρεά 1 εκατομμυρίου δολαρίων στο εναρκτήριο ταμείο του Τραμπ και ο Ζάκερμπεργκ έχει συναντηθεί επανειλημμένα με τον Τραμπ, τόσο πριν όσο και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, για να συζητήσουν τις προτεραιότητες πολιτικής. Ο Ζάκερμπεργκ έκανε επίσης πολλές φιλικές προς τον Τραμπ αλλαγές στην επιχείρησή του, συμπεριλαμβανομένης της ανάδειξης ενός εξέχοντος Ρεπουμπλικανού στην κορυφαία θέση πολιτικής της εταιρείας, της περικοπής επαγγελματιών ελέγχου στοιχείων και της προσθήκης του συμμάχου του Τραμπ και προϊσταμένου του UFC, Dana White στο διοικητικό συμβούλιο της Meta.

Ωστόσο, η καθαρή περιουσία του Ζάκερμπεργκ μειώθηκε κατά 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του 2025. Η τιμή της μετοχής της Meta έχει υποχωρήσει σχεδόν 2,25% από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα, παρασύροντας την αποτίμηση της εταιρείας κατά 35,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Τζεφ Μπέζος έσπευσε να συγχαρεί τον Τραμπ για την εκλογική του νίκη τον Νοέμβριο, χαρακτηρίζοντάς την «εξαιρετική πολιτική επιστροφή» και η Amazon δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο ταμείο της εναρκτήριας θητείας του Τραμπ. Σήμερα όμως η καθαρή του περιουσία έχει μειωθεί κατά 47,2 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του τρέχοντος έτους, σύμφωνα με το Bloomberg. Οι μετοχές της Amazon μειώθηκαν κατά 13% από έτος σε έτος, μειώνοντας τη συνολική αποτίμηση της εταιρείας κατά 316,8 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του τρέχοντος έτους.

Η Google δώρισε 1 εκατομμύριο δολάρια στο εναρκτήριο ταμείο του Τραμπ και μετέδωσε ζωντανά την εκδήλωση στο YouTube. Και ο Πιτσάι συμμετείχε στην παρέλαση των CEOs που επισκέφτηκαν το Μαρ- α- Λάγκο τις εβδομάδες μετά τις εκλογές. Ωστόσο, η μετοχή της Google έχει υποχωρήσει τώρα κατά 16,2% και η αποτίμησή της μειώθηκε κατά 386,7 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του τρέχοντος έτους.

Ο Τιμ Κουκ δώρισε επίσης 1 εκατομμύριο δολάρια στο ταμείο της εναρκτήριας θητείας του Τραμπ, ανέφερε ο Axios τον Ιανουάριο. Η Apple έδωσε επίσης στον Τραμπ μια πολιτική νίκη νωρίτερα φέτος, όταν ανακοίνωσε μια επένδυση 500 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε εγκαταστάσεις των ΗΠΑ τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Αν και ορισμένα από αυτά τα σχέδια ήταν πιθανό να ίσχυαν πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ, ο πρόεδρος διεκδίκησε τα εύσημα για την κίνηση, λέγοντας ότι δείχνει «πίστη σε αυτό που κάνουμε».

Ωστόσο, η Apple, η οποία παράγει πολλά από τα gadget της σε ξένες αγορές όπως η Κίνα, το Βιετνάμ και η Ινδία, αναμένεται να δεχθεί ιδιαίτερα μεγάλο πλήγμα από τους δασμούς του Τραμπ. Η μετοχή της έχει υποχωρήσει 18,5% από την αρχή του τρέχοντος έτους και 684 δισεκατομμύρια δολάρια έχουν κάνει φτερά από την χρηματιστηριακή της αξία.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, πολλές μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας άσκησαν πιέσεις για εξαιρέσεις από τους δασμούς του Τραμπ. Αυτή τη φορά, ωστόσο, η κατάσταση είναι περισσότερο αβέβαιη κάτι που επισήμαναν οι αναλυτές της Moody's Ratings σε πρόσφατο ερευνητικό σημείωμα.

«Αν και είναι δύσκολο να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις», έγραψαν οι αναλυτές, «πιστεύουμε ότι κανένας υποτομέας της τεχνολογίας δεν θα μείνει αλώβητος».

Πηγή: skai.gr

