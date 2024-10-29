Νομοθετική ρύθμιση που ανοίγει τον δρόμο για την καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης τα Χριστούγεννα θα κατατεθεί εντός του Νοεμβρίου.

Πρόκειται για ένα κονδύλι άνω των 200 εκατομμυρίων ευρώ και αφορά διαφορετικές κατηγορίες πολιτών, όπως είναι ανάπηροι, συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά, όσοι παίρνουν κοινωνικό επίδομα αλληλεγγύης, οικογένειες με παιδιά.

«Είναι οι κατηγορίες που συνήθως κάθε χρόνο λαμβάνουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στήριξη», σημείωσε πρόσφατα στην ΕΡΤ ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

«Θα έρθει νόμος που θα τα προβλέπει αυτά λεπτομερειακά μέσα στο Νοέμβριο, προκειμένου τα συγκεκριμένα επιδόματα να καταβληθούν τις μέρες των Χριστουγέννων» πρόσθεσε ο υπουργός.

Ο κ. Χατζηδάκης προανήγγειλε μάλιστα τη δημιουργία Κεντρικού Μητρώου στο οποίο θα εγγράφονται όλοι οι δικαιούχοι των κοινωνικών επιδομάτων με στόχο να δημιουργηθεί μια ενιαία βάση δεδομένων στην οποία θα φαίνεται ποιος παίρνει και τι, ώστε να υπάρχει μια συνολική εποπτεία και μια εκλογίκευση των επιδομάτων.

Το Μητρώο Δικαιούχων Επιδομάτων θα ανοίξει τον δρόμο για την εφαρμογή και πρόσθετων κριτηρίων χορήγησης των οικονομικών ενισχύσεων με στόχο η είσπραξη των επιδομάτων να μην λειτουργεί ως αντικίνητρο για την εργασία.

