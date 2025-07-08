Η Ευρωπαϊκή Ένωση συναλλάσσεται όλο και περισσότερο με αυταρχικά καθεστώτα, πυροδοτώντας ενδεχομένως μια υπαρξιακή πρόκληση για το ίδιο το μπλοκ, αναφέρεται σε ανάρτηση στο ιστολόγιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την Τρίτη.

Η ΕΕ υπερηφανεύεται εδώ και πολύ καιρό για την άσκηση μιας οικονομικής πολιτικής βασισμένης σε αξίες, με τις εμπορικές σχέσεις να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες όπως η κοινωνική δικαιοσύνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα, οι εργασιακοί κανόνες και τα περιβαλλοντικά πρότυπα, σημειώνει το Reuters.

Όμως η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική και το εμπόριο με αυταρχικά καθεστώτα αυξήθηκε σταθερά από το 1999 έως ότου το μπλοκ επέβαλε εκτεταμένες κυρώσεις στη Ρωσία μετά την εισβολή της στην Ουκρανία, υποστηρίζει η ανάρτηση που συνέταξαν οι οικονομολόγοι της ΕΚΤ Κλαούντια Μαρτσίνι και Αλεξάντερ Ποπόφ.

«Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι, παρά τις δεσμεύσεις της, η ΕΕ όντως συναλλάσσεται όλο και περισσότερο με χώρες που διοικούνται από απολυταρχικούς ηγέτες και δικτάτορες», αναφέρεται στην ανάρτηση, η οποία δεν αντανακλά τις απόψεις της ΕΚΤ. «Βλέπουμε μια διακοπή αυτής της τάσης μόνο πρόσφατα», σημειώνεται.

«Οι εμπορικές συναλλαγές με δικτάτορες ισοδυναμούν με τη δημιουργία κερδών για καθεστώτα που συχνά έχουν μια ρητή επεκτατική και μιλιταριστική ατζέντα», ανέφερε η ανάρτηση. «Τελικά, αυτό μπορεί δυνητικά να γίνει μια υπαρξιακή πρόκληση για την ΕΕ».

Το άρθρο, ωστόσο, απορρίπτει το επιχείρημα ότι η αύξηση του εμπορίου με την Κίνα ευθύνεται για αυτό, υποστηρίζοντας ότι μια παρόμοια τάση μπορεί να παρατηρηθεί ακόμη και αν η Κίνα εξαιρεθεί.

