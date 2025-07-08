Έναν καινούριο μηχανισμό που επιτρέπει στους μαθητές να δουν τις τάσεις στην αγορά εργασίας και κατά συνέπεια να βοηθήσει και στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές που διαγωνίστηκαν στις Πανελλήνιες παρουσίασε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, μιλώντας την Τρίτη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Η υπουργός Εργασίας ξεκινώντας ανέφερε ότι αναμένεται από λεπτό σε λεπτό εγκύκλιος με επικαιροποιημένα στοιχεία για την απαγόρευση εργασίας σε εξωτερικούς χώρους λόγω του καύσωνα.

Στη συνέχεια ερωτώμενη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι αποτελεί παθογένεια και ότι μέχρι σήμερα ούτε η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καταφέρει να λύσει το πρόβλημα αλλά έχει τη διάθεση να το πετύχει.

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι έχουν ληφθεί 45 μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Υπάρχει πολιτική βούληση να λυθεί» επισήμανε.

Η κ. Κεραμέως μίλησε και για τη μείωση της ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αλλά και για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας

Για τον μηχανισμό διάγνωσης αναγκών αγοράς εργασίας που επιτρέπει σε όλους να δουν τις τάσεις στο εργασιακό τοπίο, η κ. Κεραμέως είπε ότι δείχνει στοιχεία ανά περιοχή για το τι συμβαίνει σήμερα, αλλά αναδεικνύει και τις μελλοντικές τάσεις.

Στη συνέχεια η υπουργός Εργασίας έκανε ειδική αναφορά στην επιτυχία της ψηφιακής κάρτας εργασίας, επισημαίνοντας την αύξηση των δηλωθεισών υπερωριών, προστατεύοντας τους εργαζόμενους.

Τετραήμερη εργασία

Για το εργασιακό νομοσχέδιο, η κ. Κεραμέως τόνισε ότι μειώνει τη γραφειοκρατία απλοποιώντας τις διαδικασίες, ενώ ενισχύει τους εργαζόμενους μέσω της επέκτασης για ένα χρόνο από έξι μήνες, της τετραήμερης εργασίας.

Επιπλέον, δήλωσε ότι το γονικό επίδομα γίνεται πλέον ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεκχώρητο.

Πρόσθεσε δε, ότι το νομοσχέδιο επεκτείνει την άδεια κυοφορίας και λοχείας για τις γυναίκες.

Επίσης, η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στην αύξηση των ελέγχων και την αυστηροποίηση των κυρώσεων από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Για τις 13 ώρες εργασίας, η υπουργός τόνισε ότι μέχρι σήμερα μπορούσε κάποιος να δουλεύει 13 ώρες σε δύο εργοδότες, ενώ τώρα ο εργαζόμενος μπορεί εάν το επιθυμεί να το κάνει σε έναν εργοδότη μόνο για 37 ημέρες και με αυξημένες αποδοχές κατά 40%.

Τέλος, η κ. Κεραμέως επισήμανε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία ενισχύονται περαιτέρω, με τα έσοδα τους να είναι αυξημένα από τη ρύθμιση για υπερωρίες και υπερεργασία κατά 48%, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει πουθενά ρύθμιση για απόλυση εργαζομένου με ένα sms.

