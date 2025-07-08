Λογαριασμός
Aύξηση του γενικού δείκτη αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη Γεωργία – Κτηνοτροφία το 2024

Ο γενικός δείκτης για το έτος 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2023 παρουσίασε αύξηση 5,7% έναντι αύξησης 6,3% που σημειώθηκε το 2023

Αγρότες

Aύξηση σημείωσαν τα αγροτικά ημερομίσθια και τα ενοίκια αγροκτημάτων το 2024, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η εξέλιξη του γενικού δείκτη αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία – κτηνοτροφία, για το έτος 2024, έχει  ως εξής:  

Ο γενικός δείκτης για το έτος 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2023 παρουσίασε αύξηση 5,7%  έναντι αύξησης 6,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2023 με το έτος 2022 (Πίνακες 1, 2).  

Η μεταβολή του γενικού δείκτη αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία - κτηνοτροφία (αύξηση 5,7%) το έτος 2024, σε σύγκριση με τον γενικό δείκτη του έτους 2023, οφείλεται στις ακόλουθες μεταβολές των επιμέρους  δεικτών:  
∙ αύξηση του δείκτη αμοιβής εργασίας (αγροτικά ημερομίσθια) κατά 10,1%  
∙ αύξηση του δείκτη ενοικίων γης (ενοίκια αγροκτημάτων) κατά 1,9%  
∙ αύξηση του δείκτη αμοιβής κεφαλαίου κατά 2,8% (μείωση 0,5 στο δείκτη τόκων δανείων και αύξηση 5,1% στο  δείκτη ενοικίασης μηχανημάτων)  
 

