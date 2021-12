Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σκοπεύει να επανασχεδιάσει τα χαρτονομίσματα του ευρώ, με την τελική απόφαση για τη νέα εμφάνισή τους να αναμένεται το 2024.

Το ευρώ μπήκε στη ζωή της Ε.Ε. το 2002, με χαρτονομίσματα που απεικονίζουν παράθυρα, πύλες και γέφυρες από διάφορες εποχές που δεν αντιπροσωπεύουν κάποιο συγκεκριμένο μέρος ή μνημείο. Η κεντρική τράπεζα των χωρών της Ευρωζώνης αποκαλεί τη συγκεκριμένη θεματολογία «εποχές και στυλ».

«Μετά από 20 χρόνια, ήρθε η ώρα να αναθεωρήσουμε την εμφάνιση των χαρτονομισμάτων μας για να τα κάνουμε πιο σχετικά με τους Ευρωπαίους κάθε ηλικίας και υπόβαθρου», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ.

For almost 20 years now, euro banknotes have been a tangible symbol of European integration and unity, particularly in times of crisis. I am happy to announce we will review the look of our banknotes as we update them for modern Europeans of all ages and backgrounds. https://t.co/jyriTFeIlj