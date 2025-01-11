Υπουργείο Εργασίας: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 17 Ιανουαρίου

Συνολικά 82.869.739 ευρώ θα καταβληθούν σε 90.237 δικαιούχους από τις 13 έως τις 17 Ιανουαρίου 2025 στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

- στις 14 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 129.739 ευρώ σε 99 δικαιούχους για παροχές του τ. ΟΑΕΕ,

- στις 15 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η πρώτη πληρωμή δικαιούχων κληρονόμων με ποσοστά αναπλήρωσης που υπέβαλαν αίτηση στη σχετική πλατφόρμα. Θα καταβληθούν συνολικά 40.000 ευρώ σε 790 δικαιούχους και

- από τις 13 έως τις 17 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν 17.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

- 38.000.000 ευρώ σε 64.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,

- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,

- 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης,

- 2.000.000 ευρώ σε 3.500 δικαιούχους για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα και

- 4.000.000 ευρώ σε 48 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

