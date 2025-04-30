Γερμανική οικονομία: Αδιάθετη και κακοδιάθετη

Για μια ακόμη χρονιά η οικονομία της Γερμανίας θα παραμείνει κολλημένη στο μηδέν, κάτι που επηρεάζει αρνητικά το κλίμα στη χώρα. Ποιες οι προβλέψεις του κορυφαίου Ινστιτούτου Οικονομίας IW. Η DW βρέθηκε εκεί.

Συνέντευξη στην DW

Εδώ και εβδομάδες οι αρνητικές προβλέψεις για την πορεία της γερμανικής οικονομίας διαδέχονται η μία την άλλη, ως ένα ιδιότυπο «καλωσόρισμα» για τη νέα κυβέρνηση Μερτς. Σε μια από αυτές, στην έκθεση του σημαντικού Ινστιτούτου για την Γερμανική Οικονομία (IW) με έδρα την Κολωνία, σημειώνεται ότι η στασιμότητα στους δείκτες ανάπτυξης οδηγεί πάνω από μια στις τρεις επιχειρήσεις, ειδικά στους τομείς της βιομηχανίας και των οικοδομών να σκέφτεται ότι μέσα στο 2025 θα πρέπει να προχωρήσει σε περικοπές στις θέσεις εργασίας.

Συναντήσαμε στην Κολωνία έναν από τους συντάκτες της έκθεσης, τον καθηγητή οικονομίας Μίκαελ Γκρέμλινγκ και τον ρωτήσαμε αρχικά για τις συνέπειες αυτής της προσέγγισης για την αγορά εργασίας.

Η αγορά εργασίας θα πιεστεί

«H Γερμανία επί σειρά ετών είχε να επιδείξει μια θετική εξέλιξη στο τομέα της απασχόλησης. Καταφέραμε τα τελευταία δέκα με δεκαπέντε χρόνια να δημιουργήσουμε πάνω από 5 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Αυτή η διαδικασία έχει εδώ και κάποιο διάστημα ανακοπεί. Έχουμε υπολογίσει ότι αυτή την χρονιά θα έχουμε μια μείωση της απασχόλησης κατά 0,2%. Αυτό αποδεικνύει ότι η αγορά εργασίας υποφέρει από τις απανωτές γεωπολιτικές κρίσεις» επισημαίνει ο οικονομολόγος.

Οι κρίσεις είναι πράγματι απανωτές και υπαρκτές. Μήπως όμως οι συνεχείς αρνητικές προγνώσεις επηρεάζουν την διάθεση των παραγόντων της οικονομίας και οδηγούν σε ενέργειες που τελικά επιβεβαιώνουν την αρνητική πρόγνωση και οδηγούν σε νέες ακόμα χειρότερες δημιουργώντας ένα φαύλο κύκλο;

Ο Γκρέμλινγκ σημειώνει χαρακτηριστικά: «Παρατηρούμε εδώ και καιρό ότι ειδικά η καταναλωτική διάθεση στη Γερμανία είναι κάθε άλλο παρά θετική. Ειδικά η άνοδος των τιμών έκανε τους καταναλωτές να είναι εξαιρετικά επιφυλακτικοί. Σε αυτά προστίθενται οι κακές προοπτικές για την οικονομία και η ανησυχία πολλών για τις θέσεις εργασίας. Αυτό επηρεάζει τους δείκτες μεγέθυνσης της οικονομίας και αυτό είναι που αναμένουμε και για το 2025. Αυτή κατακόρυφη πτώση στο γενικότερο κλίμα δεν θα ξεπεραστεί εύκολα».

Ο «παράγοντας» Ντόναλντ Τραμπ

Ακούγεται πολύ συχνά τις τελευταίες ημέρες ότι η πολιτική Τραμπ θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο προς το χειρότερο την πορεία της δραστηριότητας μιας οικονομίας προσανατολισμένης στις εξαγωγές, όπως είναι η γερμανική οικονομία. Πόσο σημαντικές είναι τελικά οι αποφάσεις των ΗΠΑ;

«Βρισκόμαστε μέσα στη δίνη απανωτών κρίσεων. Η παγκόσμια οικονομία φρέναρε εξαιτίας των συνεπειών των αποφάσεων της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, ήρθε μετά μια μεγάλη επιβάρυνση λόγω πανδημίας. Αυτή χτύπησε σκληρά τη γερμανική οικονομία και μετά ακολούθησε και ο πόλεμος στην Ουκρανία. Όλες οι επιπλοκές από αυτόν τον πόλεμο και οι τεταμένες σχέσεις με την Κίνα ήταν επιπρόσθετοι λόγοι για τις δυσκολίες της γερμανικής οικονομίας. Οι εξαγγελθείσες αποφάσεις Τραμπ για την δασμολογική πολιτική και το παγκόσμιο εμπόριο θα επηρεάσουν τόσο τη γερμανική όσο και την παγκόσμια οικονομία».

Πού θα επενδυθούν τα δισεκατομμύρια;

Γίνεται πολύς λόγος για μεταρρυθμίσεις και αναπροσανατολισμό, ενώ υπάρχει και αυτό το πολυσυζητημένο πακέτο για επενδύσεις 500 δισεκατομμυρίων. Είναι αρκετά αυτά για να αλλάξει η διάθεση και να αναστραφεί η πτωτική τάση;

Ο Γκρέμλινγκ πιστεύει ότι αυτό το πακέτο επενδύσεων είναι ένα πολύ σημαντικό, αλλά μόνο πρώτο σήμα. Επισημαίνει ότι «αυτά τα χρήματα θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και λελογισμένα. Αυτό θα είναι το αποφασιστικό σημείο. Να αξιοποιηθούν στοχευμένα αυτά τα κονδύλια την επόμενη δεκαετία, για να ανεβάσουν τη δυναμική ανάπτυξης που έχουμε επειγόντως ανάγκη».

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο πολύ σημαντικής δημογραφικής επιβάρυνσης επισημαίνει ταυτόχρονα ο καθηγητής Οικονομίας. «Ο αριθμός των εργαζομένων θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια και αυτό θα οδηγήσει υποχρεωτικά σε ανάλογες προσαρμογές. Βλέπουμε ήδη από αυτό το χρόνο ότι οι κοινωνικές εισφορές εργοδοτών και εργαζόμενων θα ανέβουν σημαντικά, και αυτή η τάση δείχνει ότι θα συνεχιστεί». Το ζήτημα αυτό ήδη προκαλεί αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και συνδικάτα.

Αναγκαία η αποκλιμάκωση των συγκρούσεων

Μπορεί τελικά η Γερμανία να συνέλθει και μαζί της να τραβήξει προς τα πάνω και την υπόλοιπη Ευρώπη; Σύμφωνα με τον Γερμανό οικονομολόγο «πρέπει να αναλογιστούμε την γεωπολιτική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Η γερμανική οικονομία είναι μια ανοιχτή στον κόσμο οικονομία. Ελάχιστες χώρες έχουν τόσο μεγάλη συμμετοχή στο παγκόσμιο εμπόριο και αυτό το δηλητηριώδες κλίμα παγκοσμίως είναι φυσικό να μας επηρεάζει. Πρέπει να συνυπολογίσουμε όλες αυτές τις παγκόσμιες συγκρούσεις που είναι ένας ανασχετικός παράγοντας για όλες τις ευρωπαϊκές οικονομίες».

Κατά τη γνώμη του Γκρέμλινγκ, αν δεν υπάρξει μια αποκλιμάκωση των συγκρούσεων αυτών, πολύ δύσκολα θα ξεπεραστεί και η παγκόσμια οικονομική κρίση. Ο καθηγητής παραδέχεται ότι η αύξηση του ενεργειακού κόστους είναι μια σημαντική αιτία για τη δυστοκία της βιομηχανίας και της οικονομίας συνολικά, αλλά θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξουν και κάποιες αλλαγές στον τομέα των υπερβολικών ρυθμίσεων που υπάρχουν συνολικά στην Ευρώπη. «Η Γερμανία είναι στενά συνδεδεμένη με πάρα πολλές χώρες και αυτός ο ιστός θα πρέπει να γίνει πιο ελαστικός για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στα νέα δεδομένα και τις νέες προκλήσεις».

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.