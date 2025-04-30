Ρεκόρ σημειώθηκε στις καταθέσεις φορολογικών δηλώσεων καθώς πριν ολοκληρωθεί ο Απρίλιος, οι υποβολές ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο κ. Πιερρακάκης σε ανάρτησή του σημειώνει ότι ο αριθμός αυτός «αντανακλά την πρόοδο που συντελείται τα τελευταία χρόνια στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού του φορολογικού μας συστήματος».

Η ανάρτηση του υπουργού Οικονομίας:

«Προτού τελειώσει ο Απρίλιος, οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις έχουν ξεπεράσει τα τρία εκατομμύρια. Πρόκειται για αριθμό - ρεκόρ, που επιτρέπει σε κράτος και πολίτες να οργανώσουν έγκαιρα και πιο αποτελεσματικά τον οικονομικό προγραμματισμό τους.

Ο αριθμός αυτός αντανακλά την πρόοδο που συντελείται τα τελευταία χρόνια στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού του φορολογικού μας συστήματος. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και στον Διοικητή της Γιώργο Πιτσιλή για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν»!

Πηγή: skai.gr

