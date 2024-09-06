Εξωδικαστικός μηχανισμός: Αυξημένες κατά 50% οι ρυθμίσεις τον Αύγουστο 

Με σημαντικά υψηλότερους ρυθμούς συγκριτικά με το ίδιο διάστημα το 2023 κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός τον φετινό Αύγουστο σύμφωνα με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Τον περασμένο μήνα έγιναν 1.039 ρυθμίσεις, ύψους άνω των 322 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 50,36% συγκριτικά με τις 691 ρυθμίσεις του Αυγούστου 2023.

Αντίστοιχα, οι νέες αιτήσεις έφθασαν σε υπερδιπλάσιο αριθμό σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι ενώ σημαντικά υψηλότερο νούμερο κατέγραψαν και οι υποβολές. Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2024 έγιναν 3.031 νέες αιτήσεις και 2.338 υποβολές έναντι 1.280 αιτήσεων και 1.713 υποβολών τον ίδιο μήνα του 2023.

Συνολικά καταγράφονται 22.214 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 7,52 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Αυγούστου.

Σε υψηλό ποσοστό 70% κατά μέσο όρο κυμαίνεται η εγκρισιμότητα των χρηματοδοτικών φορέων ενώ σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό οι απορρίψεις των οφειλετών, ήτοι 5% για πολυμερείς και 1% για διμερείς ρυθμίσεις.

Επιπρόσθετα, από την έναρξη δε ισχύος της υποχρεωτικότητας αποδοχής από όλους τους πιστωτές της πρότασης αναδιάρθρωσης για τους ευάλωτους οφειλέτες, συνολικά 1.162 ευάλωτοι πολίτες έχουν λάβει ρύθμιση και 72 έχουν κάνει χρήση του μέτρου της προκαταβολής, επιτυγχάνοντας αναστολή πλειστηριασμού μέσω της ρύθμισης.

Στην μηνιαία έκθεση προόδου του εξωδικαστικού της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρουσιάζονται στοιχεία για τις συστημικές τράπεζες σύμφωνα με τα οποία, κατά το δεύτερο τετράμηνο του 2024 το 18,5% των μη εξυπηρετούμενων δανείων βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης και παράλληλα στοιχεία για τις διμερείς ρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τον μήνα Ιούλιο, ύψους 281 εκατ. ευρώ για σχεδόν 5.000 οφειλέτες και που αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης δανείων.

Για την περισσότερο αποτελεσματική αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, υπενθυμίζεται ότι η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει εξυπηρέτηση η οποία πραγματοποιείται πανελλαδικά με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά κατόπιν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.



