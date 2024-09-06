Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την Αυτοκατανάλωση Ενέργειας (net billing)

Την Υπουργική Απόφαση, που προωθεί την αυτοκατανάλωση ενέργειας, είτε μεμονωμένα από όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της χώρας είτε από κοινού (πολυκατοικίες), υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης και η υφυπουργός Αλεξάνδρα Σδούκου.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΝ, μέσω του νέου σχήματος αυτοκατανάλωσης η ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές της χώρας, σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα τάσης του ηλεκτρικού συστήματος, να συμψηφίζουν ταυτοχρονισμένα τις ποσότητες που καταναλώνουν στις εγκαταστάσεις τους με τις ποσότητες που παράγει ένας ή περισσότεροι σταθμοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), και να λαμβάνουν αποζημίωση για την πλεονάζουσα ενέργεια, σύμφωνα με τις τιμές της αγοράς.

Σύμφωνα με τις κυριότερες προβλέψεις της απόφασης, οι σταθμοί ΑΠΕ μπορεί να ανήκουν στους ίδιους ή σε τρίτο πρόσωπο, να εγκαθίστανται είτε στον ίδιο χώρο με την εγκατάσταση κατανάλωσης (net billing) είτε οπουδήποτε αλλού στο δίκτυο (virtual net billing), και το τρίτο πρόσωπο, κάτοχος του σταθμού, δύναται να εγγυάται μια σταθερή τιμή πώλησης της ενέργειας. Με αυτή τη δυνατότητα, οι ενεργειακές εταιρείες εγκαθιστούν συστήματα ΑΠΕ, με ή χωρίς αποθήκευση, για να συμψηφίζουν τις καταναλώσεις του αυτοκαταναλωτή, απελευθερώνοντας περαιτέρω τη λιανική αγορά ενέργειας.

Οι καταναλωτές ενέργειας θα συμμετέχουν, πλέον, ενεργά στις εξελίξεις της αγοράς, αξιοποιώντας τη φθηνή ενέργεια από ΑΠΕ και θα αποφεύγουν τον κίνδυνο αύξησης των τιμών ενέργειας στα τιμολόγια τους.

Ειδικά για τους οικιακούς αυτοκαταναλωτές έως 10.8 kW, δίνεται η δυνατότητα να λαμβάνουν το όφελος του πλεονάσματος ενέργειας ως έκπτωση στον εκκαθαριστικό λογαριασμό ρεύματος του παρόχου τους.

Για τις επιχειρήσεις και τους μεγαλύτερους καταναλωτές που εγκαθιστούν συστήματα άνω των 10.8 kW, τα έσοδα της πλεονάζουσας ενέργειας που θα λαμβάνουν από την αγορά θα πηγαίνουν απευθείας στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Παράλληλα, με την εφαρμογή της συλλογικής αυτοκατανάλωσης, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων μιας πολυκατοικίας θα μπορούν να εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα είτε στην ταράτσα της πολυκατοικίας είτε οπουδήποτε αλλού, με την προϋπόθεση ότι κατέχουν νόμιμα την χρήση του χώρου.

Η μετάβαση από το σχήμα net metering στο νέο πρόγραμμα net billing θα γίνεται με απλοποιημένες διαδικασίες και με απλή γνωστοποίηση στον διαχειριστή του δικτύου.

Στρεβλώσεις του προηγούμενου σχήματος αυτοκατανάλωσης έχουν περιοριστεί με ενέργειες, όπως η αλλαγή του χρόνου εκκαθάρισης των συμψηφιζόμενων ποσοτήτων από την τριετία στο έτος.

Πρόσθετα, υπό το νέο σχήμα net billing ο ταυτοχρονισμός της παραγωγής ενέργειας με την κατανάλωση αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος της ενέργειας που συμψηφίζεται χωρίς να δημιουργούνται ελλείμματα στην αγορά.

«Η εφαρμογή της αυτοκατανάλωσης είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και ακολουθεί τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεγαλύτερη συμμετοχή των καταναλωτών ενέργειας στην αγορά (prosumers)», τονίζει το ΥΠΕΝ. Συγχρόνως, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει ισχυρό κίνητρο για την εγκατάσταση αποθήκευσης (μπαταριών), η οποία θα επιφέρει την μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους του καταναλωτή/αυτοπαραγωγού και θα βοηθήσει το ίδιο ηλεκτρικό σύστημα να απορροφήσει περισσότερες ΑΠΕ, απελευθερώνοντας πολύτιμο ηλεκτρικό χώρο.

