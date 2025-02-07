Χατζηδάκης για εξωδικαστικό: Πάμε να καλύψουμε τη μεσαία τάξη

«Πάμε να καλύψουμε, αυτό που λένε πολλοί, μεσαία τάξη ή αλλιώς ανθρώπους οι οποίοι είχαν κάποιο εισόδημα προτού γίνει αυτό το πατατράκ που έγινε την περασμένη δεκαετία και οι οποίοι φτώχυναν και αυτή την ώρα δεν έχουν προοπτική και επιχειρούμε με αυτόν τον τρόπο να επιταχύνουμε ακόμη πιο πολύ τις διαδικασίες για να επανέλθουν σε μια κανονικότητα» ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα για τις αλλαγές που ανακοινώθηκαν σε ό,τι αφορά στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

«Παρουσιάσαμε έξι πρωτοβουλίες για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους, για να είμαι ακριβέστερος, πέντε πρωτοβουλίες για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και μία που αφορά τα θύματα της εταιρείας Ασπίς Πρόνοια και αυτή η ρύθμιση στοχεύει στην ταχύτερη αποζημίωσή τους. Οι άλλες 5 ρυθμίσεις αφορούν αποκλειστικά στη μείωση του ιδιωτικού χρέους, βασικότερες εκ των οποίων είναι ο διπλασιασμός του εισοδηματικού ορίου για επιλέξιμους οφειλέτες σχετικά με την τεκμαιρόμενη συναίνεση των πιστωτών στην αίτηση εξωδικαστικού μηχανισμού, δηλαδή σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι διπλασιάζεται το εισοδηματικό όριο για να γίνει υποχρεωτικός ο εξωδικαστικός συμβιβασμός. Ας πούμε για ένα μονοπρόσωπο νοικοκυριό, το όριο ήταν 7.000 ευρώ, πάει στα 14.000. Για μια οικογένεια με δύο παιδιά πηγαίνει στις 35.000. Ήταν στο μισό. Η δεύτερη ρύθμιση είναι η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης του δανειστή, του πιστωτή να έχει καταθέσει προ της διενέργειας του πλειστηριασμού έγγραφη πρόταση ρύθμισης στον οφειλέτη» ανέφερε αρχικά ο κ. Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς κατά πόσο τα funds θα ανταποκριθούν στην υποχρέωση που τους επιβάλλει η ρύθμιση, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε «θα εφαρμοστούν αυτά, γιατί, όταν λέμε υποχρεωτικότητα είναι υποχρεωτικό».

«Δηλαδή, κάνεις μια αίτηση να μπεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό για αυτά που οφείλεις στην εφορία, στον ΕΦΚΑ, σε τράπεζες και σε funds. Όσο αφορά την εφορία και τον ΕΦΚΑ, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί το κράτος το ίδιο που θέτει τους όρους να μην τους σέβεται, είναι αυτονόητο και από εκεί και πέρα, σε σχέση με τις τράπεζες και τα funds, έχει δείξει η πείρα, δεν μπορεί να γίνει και διαφορετικά, ότι και εκεί που υπήρχαν περιορισμένα όρια, πιο χαμηλά για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, εμείς τα θεσπίσαμε και αυτά, επί δικής μου υπουργίας στο τέλος του 23, προφανώς εκεί πάλι οι νόμοι τηρούνται. Δεν μπορεί να κάνουν κάτι διαφορετικό και να πουν οι τράπεζες, την ώρα που αποδεικνύεται ποιο είναι το εισόδημα του αλλουνού και ότι εμπίπτει στις διατάξεις του νόμου ότι δεν το σέβονται» επισήμανε ο Υπουργός.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Υπουργός, εφόσον δεν έχει προηγηθεί από τον πιστωτή, τράπεζα ή fund, έγγραφη υποβολή πρότασης ρύθμισης, ο οφειλέτης δύναται να επικαλεστεί τη ρύθμιση για να «παγώσει» τη διαδικασία του πλειστηριασμού.

Στο τέλος του 2023, η κυβέρνηση είχε θεσπίσει μια σειρά από άλλες ρυθμίσεις, όπως η υποχρέωση τακτικής ενημέρωσης των δανειοληπτών εκ μέρους των funds ή servicers και αυτό έχει συντελέσει στο να υπάρχει μια πρόοδος, σημείωσε ο Υπουργός, ενώ τότε θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρεωτικότητα του εξωδικαστικού μηχανισμού για τους ευάλωτους.

«Θεσπίστηκε η δυνατότητα να διευρυνθεί το κούρεμα σε ένα ποσοστό μέχρι και 28% και μπήκε και ένα ευνοϊκό επιτόκιο για όλες τις ρυθμίσεις, σταθερό επιτόκιο 3%. Αυτά δεν ίσχυαν μέχρι τότε και αυτά συνετέλεσαν σε τι, εκεί που ο εξωδικαστικός μηχανισμός είχε όχι εντυπωσιακά αποτελέσματα, να φτάσουμε πια να έχουμε το 2024 οφειλές που ξεπερνάνε τα 10 δισεκατομμύρια και ρυθμίστηκαν μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και αυτό αφορά ούτε λίγο ούτε πολύ 30.000 συμπολίτες μας. Άρα πια ο εξωδικαστικός μηχανισμός δεν είναι θεωρία, δεν είναι κάτι το οποίο φυτοζωεί. Είναι μια πραγματικότητα και πιστεύουμε ότι με αυτές τις ρυθμίσεις θα προχωρήσουμε ακόμα παραπάνω. Για να κάνετε μια σύγκριση, μεταξύ 23 και 24 είχαμε αύξηση 81%» συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης. (…) Δεν το κάναμε για λόγους εντυπώσεων. Είδαμε τις δυνατότητες που υπάρχουν, το πώς έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα το όλο πράγμα και επομένως προχωρήσαμε προς αυτή την κατεύθυνση ξέροντας πού πατάμε» συμπλήρωσε.

Επιπλέον, ανέφερε πως θα υπάρξει νομοθετική παρέμβαση ανακούφισης για τους δανειολήπτες με ελβετικό φράγκο, μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 25. «Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες γιατί πρέπει να συζητήσουμε με τις τράπεζες, με την Τράπεζα της Ελλάδας, με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα πρέπει να δούμε τις επιπτώσεις στο τραπεζικό σύστημα και στον Ηρακλή, το σύστημα εγγυήσεων που έχει υιοθετηθεί. Αυτό πρέπει να το δούμε και από πλευράς επιπτώσεων στους φορολογούμενους και στον προϋπολογισμό και θα δούμε με βάση το τι έχει γίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Το μελετούμε πάντως σοβαρά. Είναι και αυτό ένα μεγάλο θέμα» είπε σχετικά.

Τέμπη: "Μιλάμε για μια τραγωδία και σε κάθε τραγωδία υπάρχει κάθαρση"

Σχετικά με τις εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των Τεμπών, ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε τα εξής.

«Εγώ λέω δύο πράγματα, ότι εδώ μιλάμε για μια τραγωδία και σε κάθε τραγωδία υπάρχει κάθαρση. Δεν γίνεται παρά να υπάρξει κάθαρση. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά στην κυβέρνηση και προφανώς θα κινηθούν και κινούνται ήδη όλες οι διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς εδώ μιλάμε για μια ευρωπαϊκή δημοκρατία, την Ελλάδα, που υπάρχουν κανόνες κράτους δικαίου, δικαστήρια κτλ. αλλά πάντως δεν υπάρχει καμία αυταπάτη στην κυβέρνηση, αλίμονο, πώς θα μπορούσε να υπάρξει διαφορετικά ότι σε αυτή την τραγωδία πρέπει να υπάρξει κάθαρση. Να πω, στο ίδιο πλαίσιο, επειδή μιλάμε για δράμα, δεν χαρίζουμε το μονοπώλιο της ανθρώπινης συμπόνοιας, της ανθρωπιάς θα έλεγα γενικότερα σε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Η δεύτερη παρατήρηση έχει να κάνει ότι με το ότι το θέμα είναι τόσο μεγάλο και τόσο γνωστό στην κοινή γνώμη και τόσο πολύ απασχολεί επίσης την κοινή γνώμη που οι όποιες ευθύνες δεν κρύβονται με τίποτα. Μέχρι στιγμής, έχει αναλάβει ευθύνες πολιτικές ο πρωθυπουργός από την τηλεόραση, στους Έλληνες πολίτες αμέσως ζητώντας συγνώμη, ο υπουργός ο οποίος παραιτήθηκε, έφυγε η διοίκηση του ΟΣΕ, έχουν ασκηθεί πάνω από 40 διώξεις, η κυβέρνηση έφερε ειδική ρύθμιση για να επιταχυνθεί η δίκη και να μην τραβήξει τόσο πολύ όπως στη Μάνδρα και στο Μάτι, παράγγειλε η ίδια εμπειρογνωμοσύνες για να φωτιστεί το θέμα από όλες τις πλευρές, στις οποίες μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες γίνεται αναφορά αυτές τις μέρες. Ενώ λοιπόν έχει κάνει όλα αυτά η κυβέρνηση της Ελλάδας και η όποια κυβέρνηση, θα κολλούσε, όπως λέμε, στον όποιον πραγματικό ή ανύπαρκτο λαθρέμπορο ξυλολίου; Αν υπάρχει, μέσα κι ο λαθρέμπορος ξυλολίου δηλαδή».

Απαντώντας στο ερώτημα που του τέθηκε ως προς το γιατί δεν αποκαλύπτεται ποιος έδωσε την εντολή για το μπάζωμα, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε «μέσα στην βιασύνη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και στον διαγκωνισμό να δείξουν ποιος έχει την πρωτοβουλία την αντιπολιτευτική για αυτό το θέμα, κατατέθηκε αυτή η πρόταση για προανακριτική σε σχέση με τον κ. Τριαντόπουλο. Είπαμε καλοδεχούμενη, γιατί μεταξύ των άλλων, αυτό θα δώσει τη δυνατότητα όλα αυτά τώρα που κουβεντιάζουμε στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις να συζητηθούν συντεταγμένα, να δούμε τι λέει πράγματι αυτή η περιβόητη δικογραφία, τι καταλογίζεται στον οποιονδήποτε και να φωτιστεί και το θέμα του μπαζώματος. Πάντως να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν ήταν το όποιο μπάζωμα η αιτία που είχαμε το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Η αιτία ήταν ο σταθμάρχης και ήταν και όλα τα προβλήματα που γνωρίζουμε του ΟΣΕ, για να μην ξεχάσουμε μερικές βασικές αλήθειες».

«Πέρσι τέτοιο καιρό συζητείτο το θέμα της περιβόητης μονταζιέρας. Έγινε η συζήτηση αυτή, κατατέθηκε τότε πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης για τη μονταζιέρα, τελείωσε όλη αυτή η συζήτηση και τώρα, ένα χρόνο μετά, ποιος μιλάει για μονταζιέρα; Κανένας. Γιατί δεν υπάρχει μονταζιέρα. Διότι ήρθε η δικογραφία και έδειξε ότι είναι ακέραιο άθικτο το υλικό το οποίο υποτίθεται είχε μονταριστεί. Άρα, τι κουβεντιάζουμε;» προσέθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

«Επομένως, θέλω να πω ότι μέσα σε αυτή τη συζήτηση που γίνεται, σε ένα δραματικό προφανώς φόντο που χάθηκαν 57 άνθρωποι, υπάρχουν και συζητήσεις επί συζητήσεων και αναλυτές, που λέει ο καθένας το δικό του, που τελικά φαίνεται ότι μέσα σε αυτό το σκηνικό υπάρχουν και πράγματα που δεν εδράζονται σε πραγματικά περιστατικά, αναλύσεις, οι οποίες είναι αβάσιμες» συμπλήρωσε ο Υπουργός.

«Να το πούμε και αλλιώς. Αν επιχειρήσουμε να συγκαλύψουμε, εμείς θα το πληρώσουμε πρώτοι. Και την ώρα που έχουμε αναδεχθεί τις ευθύνες, τις αναδέχθηκε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, που παραιτήθηκε ο υπουργός που έφυγε η διοίκηση του ΟΣΕ, που έχουν ασκηθεί σε διάφορα στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του ενός, του άλλου, διώξεις επί διώξεων, τι δηλ. να επιδιώξουμε να συγκαλύψουμε; Για να το κάνουμε θα έπρεπε να ήμασταν πολιτικά ανόητοι» τόνισε καταλήγοντας ο Υπουργός.

