ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 5,7% του δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Δεκέμβριο

Αύξηση 5,7% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον περασμένο Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2023, έναντι μείωσης 6,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2023 με το 2022.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

*Αύξηση κατά 23,4% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων-λατομείων.

*Αύξηση κατά 5,5 του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

*Αύξηση κατά 7,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

*Αύξηση κατά 2,2% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 4,3% τον Δεκέμβριο 2024 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2024.

Ενώ, σε μέσα επίπεδα πέρυσι ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023- Δεκεμβρίου 2023, έναντι μείωσης 3,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

