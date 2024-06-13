Στα 6,33 δισ. ευρώ ανέρχονται οι αρχικές οφειλές που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έως τα τέλη Μαΐου.

Πρόκειται για συνολικά 17.893 επιτυχείς ρυθμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί συνολικά στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ενώ, ειδικότερα τον Μάιο οι επιτυχείς ρυθμίσεις ανήλθαν σε 1.153 που αντιστοιχούν σε οφειλές 420 εκατ. ευρώ.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον πραγματοποιούνται ρυθμίσεις και για τους ευάλωτους οφειλέτες με βάση τον πρόσφατο νόμο που προβλέπει την υποχρεωτική αποδοχή της πρότασης ρύθμισης του εξωδικαστικού από τους πιστωτές.

Συγκεκριμένα, έχουν πραγματοποιηθεί οι πρώτες 374 ρυθμίσεις αυτής της κατηγορίας.

Στις εκθέσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τις διμερείς ρυθμίσεις δημοσιεύονται αναλυτικά τα ποσοστά εγκρισιμότητας των χρηματοπιστωτικών φορέων (τραπεζών και εταιρειών διαχείρισης) καθώς και τα στοιχεία μη εξυπηρετούμενων δανείων των τεσσάρων συστημικών τραπεζών.

Το μεγαλύτερο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που καταγράφουν οι τράπεζες είναι καταγγελμένο και περίπου 20% βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης.

Τέλος, παρουσιάζονται αναλυτικά ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στις μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης δανείων. Οι 4 εταιρείες διαχείρισης, οι οποίες κατέχουν σχεδόν το 90% της αγοράς, πραγματοποίησαν συνολικά τον Απρίλιο του 2024 απευθείας διμερείς ρυθμίσεις για σχεδόν 5.500 οφειλέτες, με συνολικό ύψος οφειλών 358 εκατ. ευρώ.

