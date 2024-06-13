Γ. Παράσχης (ΣΕΤΕ): Αισιοδοξία για την πορεία του τουρισμού -  Αύξηση 12,4% στις αεροπορικές αφίξεις στο πεντάμηνο

Την αισιοδοξία του για την πορεία του τουρισμού εξέφρασε από το βήμα της 32ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΤΕ, ο πρόεδρος του Συνδέσμου, Γιάννης Παράσχης.

Επικαλούμενος τα στοιχεία των 5 πρώτων μηνών του έτους, ο κ. Παράσχης σημείωσε πως επιτρέπουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των αφίξεων και των εσόδων για τον τουρισμό. Αν και τόνισε πως η εικόνα αυτή δεν αφορά εξίσου όλες τις τουριστικές δραστηριότητες και όλες τις περιφέρειες.

Ειδικότερα,

Οι αεροπορικές αφίξεις σε σχέση με το 2023 παρουσιάζουν αύξηση +12,4% στο πεντάμηνο (ΔΑΑ +16,4% και Περιφερειακά+9,5%).

Ο προγραμματισμός θέσεων εμφανίζεται αυξημένος κατά +8,2% για το σύνολο του έτους

Ο οδικός τουρισμός εμφανίζει αύξηση το πρώτο πεντάμηνο κατά +11% περίπου

Ενώ η Μέση Κατά Κεφαλή Δαπάνη (ΜΔΚ) στο Α’ τρίμηνο είχε αυξηθεί κατά 3%

"Μην θεωρήσουμε την επιτυχία δεδομένη"

Όπως είπε ο κ. Παράσχης, η αναπτυξιακή δυναμική του ισχυρού brand Ελλάδα που χτίστηκε τα τελευταία χρόνια δείχνει σημαντική ανθεκτικότητα. Και αυτό, παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από τις γειτονικές αγορές, τη μειούμενη ένταση του λεγόμενου revanche travel μετά την πανδημία, αλλά και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές κρίσεις στην περιοχή μας με κυρίαρχες τις συρράξεις σε Ουκρανία και Γάζα, τις φυσικές καταστροφές που μας έπληξαν, τις συνεχιζόμενες πιέσεις στα εισοδήματα από τον επίμονο πληθωρισμό αλλά και την ευρύτερη κοινωνική προβληματική που ανέδειξαν οι ευρωπαϊκές εκλογές.

Ωστόσο, τόνισε πως τα θετικά μηνύματα δεν θα πρέπει να οδηγήσουν τόσο τους εκπροσώπους του κλάδου όσο και την πολιτεία στην παγίδα ότι η επιτυχία είναι διασφαλισμένη και δεδομένη.

"Για να συνεχιστεί η θετική πορεία εργαζόμαστε συστηματικά για απαντήσεις αλλά και συναινέσεις στα επίκαιρα ζητήματα του αναπτυξιακού μοντέλου του ελληνικού τουρισμού για τα επόμενα χρόνια.

Συνδυαστικά με το έργο μας «Ελληνικός Τουρισμός 2030| Σχέδια Δράσης» (που ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο του 2021) - στην περσινή μας Γενική Συνέλευση θέσαμε πέντε κεντρικές προτεραιότητες με ορίζοντα το 2030.

Τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα

Το ζήτημα των υποδομών

Τη διαχείριση των προορισμών

Την αγορά εργασίας

και φυσικά τη βιωσιμότητα" τόνισε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

Στα 5,1 δισ. ευρώ οι τουριστικές επενδύσεις το 2023

Ο κ. Παράσχης αναφέρθηκε και στις τουριστικές επενδύσεις οι οποίες έφτασαν στα 5,1 δισ. ευρώ το 2023, σχεδόν διπλάσιες από το 2019 "συμβάλλοντας ουσιαστικά στη μείωση του κρίσιμου επενδυτικού κενού." "Η συνέχιση της θετικής τάσης αυτής θα εξαρτηθεί όμως από μια σειρά ζητημάτων που επηρεάζουν άμεσα την ελκυστικότητα και ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επενδύσεων" σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ. Και συνέχισε λέγοντας: "Η επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας και η μείωση των συγκριτικών spreads χρηματοδότησης το περασμένο φθινόπωρο απετέλεσε σίγουρα μία θετική εξέλιξη. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση τον περασμένο Δεκέμβριο απετέλεσαν επίσης ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση αναφορικά κυρίως σε ζητήματα φορολογικής αντιμετώπισης και διαχωρισμού της περιστασιακής ιδιωτικής εκμετάλλευσης από την επαγγελματικής δραστηριότητας. Αναμένουμε περαιτέρω διευκρινήσεις σε ζητήματα λειτουργίας των καταλυμάτων, της διάρκειας των βραχυχρόνιων μισθώσεων αλλά και τον αριθμό των καταλυμάτων ανά περιοχή όπου προκύπτουν κοινωνικά ζητήματα (στέγασης). Η παράταση του μειωμένου ΦΠΑ σε εστίαση και μεταφορές αμβλύνει μόνο εν μέρει το πρόβλημα του υψηλότερου ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το ίδιο θα λέγαμε ισχύει και την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση στο ζήτημα του αιγιαλού που ήταν απαραίτητη και στην οποία συμμετείχαμε ενεργά καταθέτοντας ουσιαστικές και ρεαλιστικές προτάσεις. Ταυτόχρονα όμως απαιτείται λύση στη χρονίζουσα εκκρεμότητα του χωροταξικού ζητήματος με συγκεκριμένες χρήσεις γης και με θεσμικές προϋποθέσεις που να διασφαλίζουν ένα αξιόπιστο περιβάλλον επενδύσεων με ασφάλεια δικαίου. Όπως και η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του ΤΑΑ και του ΕΣΠΑ 2021 -2027 αλλά και του νέου αναπτυξιακού νόμου για τη χρηματοδότηση τουριστικών επιχειρήσεων ειδικά δε για ζητήματα πράσινης μετάβασης."

Υποδομές

Ο κ. Παράσχης έκρουσε και καμπανάκι τονίζοντας πως οι υφιστάμενες δημόσιες υποδομές δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απαιτήσεις της αύξησης των ροών προς το 2030.

"Έχει ήδη γίνει μια σημαντική προεργασία από τον ΣΕΤΕ και το Ινστιτούτο μας σε επίπεδο χαρτογράφησης και καταγραφής προτάσεων – που εξειδικεύονται για κάθε περιφέρεια της χώρας – εκ των οποίων το 50% αναφέρεται σε δημόσιες υποδομές που αφορούν άμεσα τον τουρισμό, ενώ άλλο ένα 20% αναφέρεται σε υποδομές ευρύτερης ωφέλειας" είπε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, συμπληρώνοντας πως η αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του ΕΣΠΑ αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία την οποία οφείλει να αξιοποιήσει η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση για να αποφύγουμε μια ασύμμετρη και κατ’ επέκταση μη βιώσιμη ανάπτυξη μεταξύ των τουριστικών ροών, των σημαντικών ιδιωτικών επενδύσεων και των απαραίτητων υποδομών.

Επεσήμανε παράλληλα πως προϋπόθεση για την επάρκεια των υποδομών με όρους ρεαλιστικής και βιώσιμης ανάπτυξης είναι η διεύρυνση της γεωγραφικής και χρονικής κατανομής της τουριστικής δραστηριότητας πέραν των 5 περιφερειών και των 5 μηνών. "Για να συμβεί όμως αυτό χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις σε ειδικές μορφές τουρισμού και τις αντίστοιχες υποδομές." Παραθέτοντας ένα παράδειγμα, ανέφερε το έλλειμμα συνεδριακής υποδομής στην Αθήνα, αλλά και την ανάγκη αναβάθμισης σχετικής υποδομής στη Θεσσαλονίκη. "Ένα έλλειμμα που οδηγεί σε απώλειες θέσεων εργασίας και εσόδων, που καθιστά δυσχερή έως αδύνατη την προσέλκυση μεγάλων συνεδρίων και δεν επιτρέπει την άμβλυνση του φαινομένου της εποχικότητας."

Αγορά Εργασίας

Ο κ. Παράσχης αναφέρθηκε και στο ακανθώδες θέμα της αγοράς εργασίας, τονίζοντας πως δεδομένων και των δημογραφικών εξελίξεων θα αποτελέσει σημαντική δομική πρόκληση για τα επόμενα χρόνια. "Βρισκόμαστε σε διάλογο με τα αρμόδια υπουργεία αναφορικά με τις απαραίτητες παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας, στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, την άμβλυνση της εποχικότητας, με προγράμματα προσέλκυσης, κατάρτισης και συνεχούς βελτίωσης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, με βελτίωση της αποτελεσματικότητας του θεσμοθετημένου πλαισίου των μετακλήσεων, ώστε να ανταποκριθούμε στις νέες απαιτήσεις στον χώρο της εργασίας και στις διεθνείς τάσεις που διαμορφώθηκαν μετά την πανδημία" τόνισε.

Επιπλέον, σημείωσε πως η μείωση των εργοδοτικών εισφορών μπορεί να συμβάλει περαιτέρω στην αύξηση των θέσεων εργασίας, του χρόνου απασχόλησης αλλά και τελικά στο καθαρό εισόδημα των εργαζομένων. "Ένα είναι σαφές, το ανθρώπινο κεφάλαιο παραμένει ο πιο κρίσιμος παράγοντας για την διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος."

Τέλος, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ αναφέρθηκε και στη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, τονίζοντας πως θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η ανταγωνιστικότητα και οικονομική βιωσιμότητα του τουριστικού μας προϊόντος και της επιχειρηματικότητας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις διαστάσεις της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Ο κ. Παράσχης έκλεισε την ομιλία του λέγοντας πως "το όραμα μας για το μέλλον είναι ένας ανταγωνιστικός τουρισμός κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμος, με αμβλυμμένη εποχικότητα και δικαιότερη γεωγραφική κατανομή. Ένας τουρισμός που δεν αφήνει κανέναν πίσω. Με οφέλη για όλους."

Πηγή: skai.gr

