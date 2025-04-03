Σε λειτουργία τίθεται η νέα ψηφιακή εφαρμογή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την ψηφιακή διαδικασία υποβολής της δήλωσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή και του προέδρου της ΚΕΔΕ Λάζαρου Κυρίζογλου.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που στοχεύει στη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών των δήμων, καθώς επίσης και στην απλούστευση της καθημερινότητας και εξυπηρέτησης των πολιτών και επιχειρήσεων. Η υλοποίησή της θα οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για τους ΟΤΑ και τους εποπτευόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του διοικητικού βάρους, της ταχύτερης διεκπεραίωσης διαδικασιών, της ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποσυμφόρησης των υπηρεσιών.

Ειδικότερα, η νέα διαδικασία που ξεκίνησε από 1 Απριλίου 2025 για τους δήμους και ξεκινάει από 4 Απριλίου 2025 για τις επιχειρήσεις, αφορά στις δηλώσεις Μαρτίου 2025 ή Α΄Τριμήνου 2025 και εισάγει τις εξής αλλαγές:

Επιχειρήσεις:

Σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ, ο υπόχρεος θα πρέπει να υποβάλει ταυτόχρονα τροποποιητική δήλωση για το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων και το τέλος ακαθαρίστων εσόδων.

Εισάγεται υποχρέωση για υποβολή μηδενικής δήλωσης.

Δήμοι

Καταχωρίσουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ: Κάθε αύξηση του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων ή διαφοροποίησή του. Κάθε επέκταση του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων σε νέες κατηγορίες καταστημάτων, καθώς και την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της μεταβολής.

Ελέγχουν τις δηλώσεις των επιχειρήσεων που: Εμφανίζουν απαλλασσόμενα έσοδα, επισυνάπτοντας το σχετικό δικαιολογητικό (ισοζύγιο, βιβλίο εσόδων-εξόδων). Αποτελούν τις αρχικές δηλώσεις, μετά από αποφάσεις για αύξηση του ποσοστού του τέλους ή διαφοροποίηση των συντελεστών ανά περιοχή.

Υποβολή δήλωσης και είσπραξης εσόδου

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Τέλη & ειδικοί φόροι > Δήλωση απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων. Από την ίδια διαδρομή είναι προσβάσιμη η εφαρμογή για την υποβολή αρχικών και τροποποιητικών δηλώσεων προγενέστερων περιόδων (έως 2/2025 και 12/2024).

Τα στοιχεία της βεβαιωμένης οφειλής (ταυτότητα οφειλής, ημερομηνία καταβολής, κ.ά.) είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πύλη myAADE στη διαδρομή Ο Λογαριασμός μου > Οφειλές εκτός Ρύθμισης και Πληρωμή.

Η νέα διαδικασία αξιοποιεί υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ επισημαίνεται ότι από τα έσοδα του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων και του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων, παρακρατείται 5% προκειμένου να αποδοθεί σε οικονομικά ασθενέστερους Δήμους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

