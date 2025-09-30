Ένας αριθμός ρεκόρ mega deals, όπως η εξαγορά της Electronic Arts ύψους 55 δισ. δολαρίων τη Δευτέρα, ώθησε τις παγκόσμιες δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών να ξεπεράσουν το 1 τρισ. δολάρια το τρίτο τρίμηνο, σημειώνουν οι Financial Times.

Η συμφωνία ιδιωτικοποίησης της εταιρείας παραγωγής βιντεοπαιχνιδιών πίσω από τις σειρές Madden NFL και Battlefield, ολοκλήρωσε ένα ασυνήθιστα πολυάσχολο καλοκαίρι, με 14 συμφωνίες αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων να ανακοινώνονται παγκοσμίως, σύμφωνα με στοιχεία του London Stock Exchange Group.

Η σειρά των μεγα-συμφωνιών ενθάρρυνε τους διαπραγματευτές να πιστέψουν ότι η πολυαναμενόμενη άνθηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών υπό την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να αποδώσει καρπούς, αφού οι ελπίδες είχαν αρχικά διαψευσθεί από την αβεβαιότητα που δημιούργησε η πολιτική δασμών που ανακοινώθηκε την «ημέρα της απελευθέρωσης».

Η εξαγορά της Norfolk Southern από τον σιδηροδρομικό γίγαντα Union Pacific, αξίας 85 δισ. δολαρίων, η συγχώνευση της μεταλλευτικής εταιρείας Anglo American με την Teck, αξίας 50 δισ. δολαρίων, και η εξαγορά της CyberArk από τον όμιλο κυβερνοασφάλειας Palo Networks, αξίας 25 δισ. δολαρίων, συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες συμφωνίες του καλοκαιριού.

Συνολικά, κατά τα τρία πρώτα τρίμηνα πραγματοποιήθηκαν 47 συναλλαγές αξίας άνω των 10 δισ. δολαρίων, ο υψηλότερος αριθμός από την έναρξη της καταγραφής των στοιχείων από την LSEG. Μεγάλες κινήσεις διαχωρισμού, όπως η απόφαση για τη διάσπαση της Kraft Heinz και τα σχέδια της Keurig Dr Pepper να αποσχίσει τα καφεκοπτεία της μετά την εξαγορά της JDE Peet’s, έχουν επίσης συμβάλει στην αύξηση του όγκου των συναλλαγών.

«Το προηγουμένως αδιανόητο φαίνεται τώρα εφικτό», δήλωσε ο Eric Tokat, πρόεδρος της τράπεζας Centerview Partners. «Συναλλαγές που οι άνθρωποι δεν θεωρούσαν εφικτές τώρα επανέρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

«Πολλοί υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων επανεξετάζουν συμφωνίες με βάση την σημερινή πραγματικότητα», δήλωσε ο Brandon Van Dyke, εταίρος της Skadden Arps, ο οποίος παρείχε συμβουλές για τη συγχώνευση των σιδηροδρόμων.

«Η ώθηση για την ανανέωση αυτών των σχεδίων μπορεί να οφείλεται σε ένα διαφορετικό περιβάλλον αγοράς, μια διαφορετική αντιμονοπωλιακή προσέγγιση ή απλώς στην εμπιστοσύνη για τη σύναψη συμφωνιών», πρόσθεσε.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών φέτος έχουν φτάσει τα 3,1 τρισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 35% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι και θέτοντας το τρέχον έτος σε τροχιά να καταστεί το καλύτερο 12μηνο διάστημα από το 2021.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα υψηλό εσόδων για τις επενδυτικές τράπεζες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές υπηρεσίες ανήλθαν σε 95,4 δισ. δολάρια κατά τους εννέα μήνες έως το τέλος Σεπτεμβρίου, το δεύτερο υψηλότερο συνολικό ποσό από την αρχή της καταγραφής των στοιχείων από την LSEG.

Η Bank of America αναμένεται να κερδίσει περίπου 130 εκατ. δολάρια από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στη Norfolk Southern για τη συγχώνευση των σιδηροδρόμων, εάν η συμφωνία περάσει την διετή αντιμονοπωλιακή εξέταση, ξεπερνώντας ενδεχομένως το ρεκόρ των 123 εκατ. δολαρίων που κέρδισε η JPMorgan Chase από την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Allergan για την πώλησή της στην AbbVie έναντι 63 δισ. δολαρίων.

