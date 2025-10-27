Ο πληθωρισμός υποχωρεί, η Αθήνα ακριβαίνει - Τρίτη πιο ακριβή πρωτεύουσα στην Ευρώπη η ελληνική

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ο πληθωρισμός υποχωρεί (λ.χ. η χώρα μας τον Σεπτέμβριο είχε τον 2ο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρωζώνη, χωρίς μάλιστα να έχει εκκινήσει η πρωτοβουλία των σούπερ μάρκετ για τη μείωση τιμών στους περίπου 2.200 κωδικούς) όμως η Ελλάδα και ειδικά η Αθήνα συνεχίζει τον….πρωταθλητισμό στην ακρίβεια.

Οι αναλυτές του tradingpedia συνέκριναν 37 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με βάση τις τρέχουσες τιμές και τους τρέχοντες μισθούς. Μια σύγκριση που δεν κολακεύει καθόλου την ελληνική πρωτεύουσα η οποία παραμένει (η έρευνα είναι κυλιόμενη) η 3η πιο ακριβή πρωτεύουσα στην Ευρώπη.

Οι οικονομική πλατφόρμα έτρεξε δύο συγκρίσεις, μια για έναν άγαμο και μια για μια οικογένεια με 2 παιδιά.

Υπολόγισε τα βασικά μηνιαία έξοδα για φαγητό, στέγαση, μεταφορές, προσωπική φροντίδα και ψυχαγωγία και τα αντιπαρέβαλε με τους μέσους μισθούς. Με τη μέθοδο αυτή υπολόγισαν το μηνιαίο εισόδημα που απαιτείται για να ζήσει κάποιος άνετα σε κάθε πρωτεύουσα και πόσα χρήματα θα μπορούσαν ενδεχομένως να εξοικονομηθούν κάνοντας προσεκτικές προσαρμογές στον τρόπο ζωής.

Με βάση τα παραπάνω, η Αθήνα είναι η 3η λιγότερο οικονομικά φιλική πρωτεύουσα. «Παρά τη μεσογειακή της γοητεία και την πολιτιστική της απήχηση, η ζωή στην Αθήνα παραμένει ένας οικονομικός αγώνας για πολλούς από τους κατοίκους της» σχολιάζουν χαρακτηριστικά οι συντάκτες της έρευνας.

Οι αριθμοί δείχνουν ότι τα λεφτά δεν….φτάνουν. Για να ικανοποιήσεις επαρκώς τις παραπάνω ανάγκες στην Αθήνα χρειάζεσαι αν είσαι άγαμος 1.149€. Όμως ο μέσος καθαρός μισθός είναι σύμφωνα με την tradingpedia 1.017€, επομένως οι βασικές δαπάνες είναι το 113% του μέσου καθαρού μισθού.

Η Βαρσοβία που βρίσκεται στο 127,4% και τα Τίρανα με λόγο δαπανών/μισθού στο 121,6% είναι οι μόνες πρωτεύουσες σε χειρότερη μοίρα από την Αθήνα.

Την 5άδα των ουραγών κλείνουν η Λισαβόνα με 115% και το Κισινάου της Μολδαβίας με 104,1%.

Στον αντίποδα στη 5άδα των πιο οικονομικά προσιτών πρωτευουσών βρίσκονται το Λουξεμβούργο με 40,2% (τα μηνιαία έξοδα για τον άγαμο είναι σχεδόν διπλάσια από ότι στην Ελλάδα με 2.237€ όμως ο μέσος μισθός είναι υπερπενταπλάσιος με 5.580€), η Βέρνη με 40,6%, οι Βρυξέλλες με 49,6%, το Ελσίνκι με 50,1% και η Κοπεγχάγη με 54,7% λόγο δαπανών προς μέσο μισθό.

Η ίδια εικόνα και για την οικογένεια με 2 παιδιά. Ίδια 5αδα ουραγών, πάλι 3η ακριβότερη η Αθήνα με τις δαπάνες όμως να είναι στο 93,3% των απολαβών, ίσα δηλαδή που η οικογένεια τα βγάζει πέρα. Σύμφωνα με τη μέθοδο του tradingpedia μένουν και 137€ για την …τράπεζα.

Στο Λουξεμβούργο οι δαπάνες αποτελούν μόλις το 31,9% του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος και στη Βέρνη το 34% με… πεδίο δόξης λαμπρό για αποταμίευση, περίπου 8.266€/μήνα!!!!

Στην ίδια έρευνα, καθορίζονται και οι 5άδες των πιο προσιτών πρωτευουσών – πάντα με βάση τη μηνιαία δαπάνη ως ποσοστό του μέσου μηνιαίου μισθού – σε τρόφιμα, μεταφορές και ψυχαγωγία.

Περιττό να αναφερθεί ότι η Αθήνα δεν βρίσκεται σε καμιά…..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.