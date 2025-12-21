«Δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων» αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ, αναφορικά με την καταγγελία της Μαρίας Καρυστιανού σήμερα για έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι [ουδείς είναι υπεράνω του νόμου» και καταλήγουν αναφέροντας ότι «όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.