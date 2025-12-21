Λογαριασμός
Πηγές ΑΑΔΕ για τον αιφνιδιαστικό έλεγχο στον Σύλλογο των Τεμπών: «Ουδείς είναι υπεράνω του νόμου»

«Όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο» αναφέρουν πηγές της Ανεξάρτητης Αρχής, σχολιάζοντας την καταγγελία Καρυστιανού 

«Δεν επιβεβαιώνουμε, ούτε σχολιάζουμε συγκεκριμένες υποθέσεις ελέγχου φορολογουμένων» αναφέρουν πηγές της ΑΑΔΕ, αναφορικά με την καταγγελία της Μαρίας Καρυστιανού σήμερα για έφοδο του ΣΔΟΕ στα γραφεία του Συλλόγου των Τεμπών.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι [ουδείς είναι υπεράνω του νόμου» και καταλήγουν αναφέροντας ότι «όποιος είναι νόμιμος και συνεπής δεν έχει λόγο να φοβάται κανέναν έλεγχο». 
 

