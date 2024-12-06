Έφοδος στη γερμανική μονάδα της UniCredit για φορολογική απάτη ύψους 200 εκατ. ευρώ - Τι αναφέρει η τράπεζα

Οι ευρωπαϊκές εισαγγελικές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε μονάδα της UniCredit στο Μόναχο στο πλαίσιο έρευνας για πιθανή φορολογική απάτη ύψους 200 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg που επικαλείται άτομο με γνώση του ζητήματος.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή ότι διεξήγαγε έρευνες σε τράπεζα στο Μόναχο σε σχέση με έρευνα για έναν διευθυντή εταιρείας, ο οποίος είναι ύποπτος για τη λήψη εκατοντάδων εκατομμυρίων σε τραπεζικά εμβάσματα στους λογαριασμούς του, τα οποία προέρχονταν από φορολογική απάτη.

«Η έρευνα σχετίζεται με μια υπόθεση στην οποία εμπλέκεται ένας μεμονωμένος πελάτης και περισσότερες από μία ευρωπαϊκές τράπεζες», δήλωσε εκπρόσωπος της UniCredit, προσθέτοντας ότι η πελατειακή σχέση έχει τερματιστεί.

«Το θέμα αυτό αναφέρθηκε προηγουμένως από την τράπεζα στις αρχές και η τράπεζα συνεργάζεται μαζί τους, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την υποστήριξη αυτής της έρευνας με πλήρη διαφάνεια», ανέφεραν.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν κατονόμασε την τράπεζα στην ανακοίνωσή της, αλλά δήλωσε ότι αξιολογεί επί του παρόντος «εάν η τράπεζα πραγματοποίησε τα απαραίτητα μέτρα δέουσας επιμέλειας βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

Η θυγατρική της Unicredit, HypoVereinsbank, δεν σχολίασε άμεσα την έφοδο. Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αρνήθηκε να σχολιάσει τις εν εξελίξει έρευνες.

Πηγή: skai.gr

