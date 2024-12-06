«Η Ελλάδα δείχνει στη Γαλλία πώς γίνεται», είναι ο τίτλος άρθρου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ιδιωτικού ειδησεογραφικού σταθμού n-tv, ενώ η «WELT» κάνει λόγο για «χρυσή δεκαετία» των «πρώην προβληματικών παιδιών» της Ευρώπης που καταγράφουν πλέον υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τη Γερμανία.

«Ο πρώην παραβάτης του χρέους έχει γίνει μαθητής-πρότυπο στην πειθαρχία των δαπανών. Ενώ το Παρίσι βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στο δημοσιονομικό χάος, τα πράγματα στην Αθήνα αλλάζουν», γράφει το n-tv και αναφέρεται σε αντίθεση μεταξύ των δύο χωρών, η οποία «δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη». Η Γαλλία, όπως σημειώνει ο αρθρογράφος, αντιμετωπίζει μία πολιτική κρίση «από αυτές που μέχρι τώρα ήταν γνωστές μόνο από τα κράτη-οφειλέτες της νότιας Ευρώπης» στο απόγειο της κρίσης του ευρώ. «Έπειτα από χρόνια επίπονης δημοσιονομικής εξυγίανσης, η Ελλάδα βρίσκεται ξανά σε άνοδο. Η οικονομική δυναμική και των δύο χωρών είναι εκ διαμέτρου αντίθετη: Ενώ η Γαλλία βυθίζεται όλο και πιο βαθιά στα ελλείμματα, η Ελλάδα παρουσιάζει πλεονάσματα και μειώνει το χρέος. Όλοι οι δείκτες δείχνουν εντελώς ανοδικά. Με πολλούς τρόπους, η Αθήνα δείχνει στην κυβέρνηση του Παρισιού τον δρόμο», προσθέτει ο συντάκτης.

«Την ίδια ημέρα με την ιστορική πτώση της κυβέρνησης στο Παρίσι, ο ΟΟΣΑ -με έδρα το Παρίσι- έδωσε στην Ελλάδα κορυφαία βαθμολογία σε επίπεδο προϋπολογισμού και οικονομικής πολιτικής. Η ελληνική οικονομία κρατήθηκε καλά κατά τη διάρκεια των σημερινών κρίσεων και έχει ξεπεράσει την ανάπτυξη στην Ευρωζώνη μετά την παγκόσμια ενεργειακή κρίση», ενώ στη Γαλλία συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, διαπιστώνει ο αρθρογράφος του n-tv και συμπληρώνει ότι η Ελλάδα καθίσταται όλο και πιο σημαντική για το παγκόσμιο εμπόριο. «Η Ελλάδα έχει καρπωθεί τα οφέλη από τις πολλές σημαντικές μεταρρυθμίσεις που έχει εφαρμόσει όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε ο γγ του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, παρουσιάζοντας την έκθεση του Οργανισμού. «Ως αποτέλεσμα, συμβαίνει κάτι που προηγουμένως ήταν αδιανόητο: Η Ελλάδα σταδιακά βγαίνει από το χρέος. Το βουνό του χρέους της χώρας έχει συρρικνωθεί αισθητά από το 2020. Κατά τον ΟΟΣΑ, εξακολουθεί να είναι το 163,9% του ΑΕΠ σύμφωνα με τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Αλλά δεδομένου του αστρονομικού σημείου εκκίνησης του 209,4% μόλις πριν από τέσσερα χρόνια, αυτό είναι μία σημαντική βελτίωση», αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Η WELT, την ίδια ώρα, αναλύει την πορεία της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας μετά την κρίση χρέους, οι οποίες τα τελευταία χρόνια κατάφεραν να ανακάμψουν. «Οι χώρες της νότιας Ευρώπης κατέχουν, πλέον, την πρωτιά στην ανάπτυξη. Οι λόγοι της επιτυχίας τους αποκαλύπτουν τι πρέπει να διορθωθεί στη Γερμανία», σχολιάζει ο αρθρογράφος. «Η Ελλάδα, η οποία προ δεκαπενταετίας βρισκόταν στα πρόθυρα της πτώχευσης, θεωρείται, έστω και προσωρινά, πιο αξιόπιστος οφειλέτης από τη Γαλλία», προσθέτει ο συντάκτης και μάλιστα κάνει λόγο για «ταπείνωση» της Γαλλίας.

Η οικονομική ανάκαμψη της νότιας Ευρώπης οφείλεται, σύμφωνα με τη FAZ, σε έναν συνδυασμό βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παραγόντων, με κοινό παρονομαστή την αναζωογόνηση του τομέα παροχής υπηρεσιών, ειδικά του τουρισμού, από τη δυναμική του οποίου επωφελούνται ιδιαιτέρως Ισπανία και Ελλάδα. «Ενώ η γερμανική βιομηχανία πλήττεται από τις υψηλές τιμές ενέργειας, τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τους εμπορικούς πολέμους και την οικονομική αδυναμία της Κίνας, οι πρώην χώρες της κρίσης δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από αυτές τις εξελίξεις, κυρίως επειδή οι οικονομίες τους δεν στηρίζονται στη βιομηχανία. Επιπλέον, χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία ήταν λιγότερο εξαρτημένες από την εισαγωγή ρωσικής ενέργειας όταν ξέσπασε ο πόλεμος στην Ουκρανία», αναλύει ο συντάκτης και τονίζει, επίσης, ότι οι χώρες του Νότου αξιοποιούν καλύτερα το ύψους 800 δισεκατομμυρίων ευρώ ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκαμψης NextGenerationEU, υλοποιώντας φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

