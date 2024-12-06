Ανάπτυξη 2,4% κατέγραψε η ελληνική οικονομία σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Η ανάπτυξη σε τριμηνιαία βάση ήταν 0,3%.

Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το 3 ο τρίμηνο 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με το 3 ο τρίμηνο 2023.

Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως εξής:

Τριμηνιαίες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 0,1% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2024. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 1,1% σε σχέση με το 2 o τρίμηνο του 2024.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,9% σε σχέση με το 2o τρίμηνο του 2024. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,3%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν μείωση κατά 0,9% σε σχέση με το 2 ο τρίμηνο του 2024. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 2,1%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,9%.

Ετήσιες μεταβολές

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 1,3% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2023. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά 0,3% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2023.

Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 3,3% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2023. Οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 1,2%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 5,1%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 4,2% σε σχέση με το 3 o τρίμηνο του 2023. Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,3% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 12,5%



