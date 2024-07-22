Από σήμερα, Δευτέρα 22 Ιουλίου, θα ξεκινήσει η έκτη καταβολή, ύψους 2.000.793,30 ευρώ, που αφορά στην επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδων επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, για τα έτη 2019 και 2020 σε χιλιάδες επαγγελματίες.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΕΦΚΑ, αφορά σε δικηγόρους με έμμισθη εντολή του ιδιωτικού τομέα και των Ν.Π.Ι.Δ. και μισθωτούς μηχανικούς και υγειονομικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ. & Ι.Δ.Ο.Χ.), οφειλέτες ή μη του e-Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση, μέσω της αντίστοιχης ηλεκτρονικής υπηρεσίας, έως τις 17-7-2024.

Η εν λόγω διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών διεκπεραιώνεται χωρίς την αναζήτηση πιστοποιητικού φορολογικής ενημερότητας του δικαιούχου.

Το ποσό που θα αποδίδεται στους οφειλέτες του e-Ε.Φ.Κ.Α «προκύπτει μετά τον συμψηφισμό της συνολικής οφειλής τους (ρυθμισμένη ή μη) με το αρχικά υπολογισθέν προς επιστροφή ποσό των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών (άρθρο 104 παρ. 1 του ν. 4387/2016 - ΦΕΚ 85 Α', όπως ισχύει & άρθρο 1 της με α. π. Δ.15/Δ'/90598/11.11.2021 Υ.Α. - ΦΕΚ 5404 Β')», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Σε αυτήν την έκτη καταβολή το ανώτατο επιστρεφόμενο ποσό που θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 996 δικαιούχων ανέρχεται στο ποσό των 12.211,33 ευρώ.

Σημειώνεται, τέλος, ότι παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2025 η λειτουργία της «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Τροποποίησης της Ασφάλισης για Έμμισθους Δικηγόρους, Μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς» και της συσχετιζόμενης «Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Επιστροφής Εισφορών σε έμμισθους Δικηγόρους, μισθωτούς Μηχανικούς και Υγειονομικούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

