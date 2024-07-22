Συντάξεις Αυγούστου: Εβδομάδα πληρωμών – Οι ημερομηνίες ανά ταμείο

Οι ημερομηνίες πληρωμής συντάξεων ακολουθούν τον κανόνα του διαχωρισμού μεταξύ Μισθωτών και Μη Μισθωτών και διαμορφώνονται ως εξής:



Την 26η/7/2024,ημέρα Παρασκευή θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μη Μισθωτών [ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ] και οι συντάξεις ΟΠΣ-ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών).

Πηγή: skai.gr

Την 30ή/7/2024,ημέρα Τρίτη θα καταβληθούν οι συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ] και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του ΔΗΜΟΣΙΟΥ.Το ΝΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις Αυγούστου 2024 την Τρίτη 30 Ιουλίου 2024Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις Αυγούστου 2024 την Τρίτη 30 Ιουλίου 2024(Τα υπόλοιπα ταμεία του ΕΦΚΑ (Μισθωτών) θα καταβάλλουν τις συντάξεις Αυγούστου 2024 όπως το Δημόσιο)(Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος του Αυγούστου 2024 θα καταβληθούν όπως στο Δημόσιο)Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση. Ως εκ τούτου, οι επικουρικές συντάξεις μηνός Αυγούστου 2024 θα πληρωθούν ταυτόχρονα τις ίδιες ημερομηνίες με τις κύριες συντάξεις.

