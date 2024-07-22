Επιμένουν οι υψηλές τιμές χονδρικής στο ρεύμα μετά από πρόσκαιρη μικρή αποκλιμάκωση.

Σήμερα οι τιμές χονδρικής διαμορφώνονται στα 219 ευρώ και κυμαίνονται μεταξύ 229 και 236 ευρώ στην Αλβανία τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Στα 219 ευρώ η τιμή ανά μεγαβατώρα στην Ελλάδα



Πηγή: skai.gr

