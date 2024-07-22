Λογαριασμός
Επιμένουν οι υψηλές τιμές χονδρικής στο ρεύμα - 219 ευρώ ανά μεγαβατώρα στην Ελλάδα

Μετά από πρόσκαιρη μικρή αποκλιμάκωση, οι τιμές αυξήθηκαν και πάλι 

ηλεκτρικο ρευμα

Επιμένουν οι υψηλές τιμές χονδρικής στο ρεύμα μετά από πρόσκαιρη μικρή αποκλιμάκωση.

Σήμερα οι τιμές χονδρικής διαμορφώνονται στα 219 ευρώ και κυμαίνονται μεταξύ 229 και 236 ευρώ στην Αλβανία τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.

Στα 219 ευρώ η τιμή ανά μεγαβατώρα στην Ελλάδα
 

Ηλεκτρικό ρεύμα
