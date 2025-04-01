Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 0,78% - Στα 151,63 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Ανέκαμψαν οι τιμές των μετοχών, μετά τη χθεσινή ισχυρή υποχώρηση, με την αγορά να κλείνει τελικά κάτω από τα επίπεδα των 1.700 μονάδων, τα οποία είχε διασπάσει ενδοσυνεδριακά.

Η αγορά ακολούθησε την ανοδική αντίδραση των ευρωπαϊκών αγορών οι οποίες αντέδρασαν μετά από τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.698,34 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,78%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.709,88 μονάδες (+1,46%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 151,63 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.381.591 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,89%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,63%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές του ΟΛΠ (+12,66%), της Optima Bank (+3,13%), της Alpha Bank (+2,23%) και της Πειραιώς (+2,10%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,28%), της Aktor (-0,58%) και της Lamda Development (-0,45%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Πειραιώς διακινώντας 13.404.405 και 4.862.266 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 29,87 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 25,02 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 68 μετοχές, 34 πτωτικά και 18 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: ΟΛΠ (+12,66%) και Performance Techologies (+7,38%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Νάκας (-3,23%) και Medicon (-3,04%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:5,1700 -0,58%

OPTIMA:15,8400 +3,13%

ΤΙΤΑΝ: 42,3500 -0,35%

ALPHA BANK: 2,2490 +2,23%

AEGEAN AIRLINES: 12,0800 +0,75%

VIOHALCO: 5,8800 -0,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,4600 +1,35%

ΔΑΑ: 9,2500 +1,74%

ΔΕΗ: 13,8900 +0,58%

COCA COLA HBC:41,5000 -1,28%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,5200 +1,60%

ΕΛΠΕ: 7,7200 +0,92%

ELVALHALCOR: 2,1250 +0,71%

ΕΘΝΙΚΗ: 9,5080 +0,61%

ΕΥΔΑΠ: 5,9600 αμετάβλητη

EUROBANK: 2,5000 +1,34%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7000 -0,45%

MOTOR OIL: 22,3200 +1,09%

JUMBO: 25,4000 +0,32%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ:40,8200 +0,54%

ΟΛΠ:39,6000 +12,66%

ΟΠΑΠ: 18,5800 +1,36%

ΟΤΕ: 15,2900 +1,93%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,1540 +2,10%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,9600 +0,93%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

