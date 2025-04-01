Η δημοσιονομική «υπερβολή» της Γερμανίας αυξάνει το κόστος χρηματοδότησης της ΕΕ

Η ξαφνική δημοσιονομική «υπερβολή» της Γερμανίας θα μπορούσε να τονώσει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά για τους γείτονές της που είναι γεμάτοι χρέη, η αύξηση του κόστους δανεισμού διαβρώνει την ήδη περιορισμένη ικανότητά τους να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες.

Το κόστος δανεισμού στην Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία ακολούθησε την άνοδο κατά 20 μονάδες βάσης του κόστους δανεισμού της Γερμανίας, της μεγαλύτερης οικονομίας της ΕΕ, αφότου έλαβε την ιστορική απόφαση για συνταγματική αναθεώρηση του φρένου χρέους στις αρχές Μαρτίου που της επιτρέπει να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες της.

Η περαιτέρω και πιο ομοιόμορφη αύξηση των αμυντικών δαπανών θα απαιτούσε περισσότερο κοινό δανεισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παροχή επιχορηγήσεων, υποστηρίζουν οικονομολόγοι και επενδυτές.

Η Fitch Ratings εκτιμά ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα καταφέρουν να δαπανήσουν μόνο περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ (541 δισεκατομμύρια δολάρια) για την άμυνα τα επόμενα τέσσερα έως πέντε χρόνια, εν μέρει λόγω των δημοσιονομικών περιορισμών.

Πρόκειται ωστόσο, για ένα ποσό πολύ μικρότερο από αυτό που προβλέπει το σχέδιο της ΕΕ για τη δημιουργία ενός περιθωρίου για δαπάνες έως και 800 δισεκατομμυρίων ευρώ, κυρίως με την τροποποίηση των δημοσιονομικών κανόνων ώστε να επιτρέψει περισσότερες εθνικές δαπάνες.

Οι πρόσφατες κινήσεις της αγοράς δείχνουν ότι «το κόστος χρηματοδότησης στην Ευρώπη θα είναι υψηλότερο και αυτό θα σημαίνει ότι οι επιλογές αντιστάθμισης (των δαπανών) για μια κυβέρνηση τέσσερα ή πέντε χρόνια αργότερα είναι πιο δύσκολες», δήλωσε ο Federico Barriga-Salazar, ανώτερος διευθυντής κρατικών εταιρειών στη Fitch.

Αυτό θα περιορίσει τις δαπάνες δεδομένου ότι δεν υπάρχει μεγάλη διάθεση για αύξηση των φόρων ή μείωση των δαπανών από κάποιον άλλο τομέα, είπε.

Μέχρι το 2028, ο Fitch «βλέπει» τη Γαλλία να δαπανά το 2,5% του ΑΕΠ στην άμυνα, την Ιταλία και την Ισπανία να παραμένουν κάτω από τον στόχο του 2%, τον οποίο το ΝΑΤΟ θέλει να αυξήσει σε πάνω από 3%, ενώ η Γερμανία θα φτάσει το 3,2%.

Ανάπτυξη

Το κόστος δανεισμού της Γερμανίας και των χωρών με ανάλογη οικονομική ισχύ αυξήθηκε περίπου κατά 40 μονάδες βάσης νωρίτερα τον Μάρτιο προτού εστιάσουν στους αμερικανικούς δασμούς.

Στη Γαλλία, όπου οι δημοσιονομικές ανησυχίες συγκλόνισαν τις αγορές πέρυσι, οι 10ετείς αποδόσεις ομολόγων έφθασαν στο υψηλότερο επίπεδο από την κρίση χρέους της ευρωζώνης.

Ορισμένοι αναλυτές αναμένουν ότι το κόστος δανεισμού της Γερμανίας θα μπορούσε να αυξηθεί περισσότερο από μια ποσοστιαία μονάδα τα επόμενα χρόνια σε περίπου 4%, ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από το 2008.

Ως η μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ και ο βασικός δανειολήπτης του, μια περαιτέρω άνοδος των γερμανικών αποδόσεων θα μπορούσε να συνεχίσει να μεταδίδεται στις αντίστοιχες χώρες.

Πρώην οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναμένει ότι μια αύξηση της γερμανικής ανάπτυξης κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες το επόμενο έτος θα οδηγήσει σε μόλις 0,1 ποσοστιαία μονάδα πρόσθετης ανάπτυξης την ευρωζώνη πέρα ​​από τον άμεσο γερμανικό αντίκτυπο.

Ωστόσο, η BNP Paribas αναμένει ισχυρότερη ανάπτυξη, ειδικά εάν η Ευρώπη προσανατολίσει συνολικά τις αμυντικές δαπάνες της προς την εγχώρια παραγωγή, δήλωσε ο επικεφαλής του τμήματος ανεπτυγμένων αγορών, Paul Hollingsworth.

Κοινός δανεισμός

Προς το παρόν, τα ασφάλιστρα κινδύνου που πληρώνουν η Ιταλία και η Γαλλία για το χρέος της Γερμανίας έχουν σταθεροποιηθεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη, η Amundi «βλέπει» ελάχιστα περιθώρια για υψηλότερες δαπάνες εκτός Γερμανίας, δήλωσε ο fund manager, Reine Bitar. Αλλά οι ανησυχίες θα μπορούσαν να αυξηθούν. Μέχρι στιγμής, η Ιταλία και η Ισπανία έχουν φανεί επιφυλακτικές σχετικά με πρόσθετες δαπάνες.

Η αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 3% του ΑΕΠ χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα θα μπορούσε να αυξήσει το χρέος της Ιταλίας στο 145% του ΑΕΠ έως το 2029 από περίπου 135% πέρυσι, εκτιμά η Scope Ratings, ενώ αναμένει ότι ο δείκτης χρέους θα φτάσει μόλις το 73% στη Γερμανία.

Οικονομίες όπως η Ιταλία και η Γαλλία, που αυξάνουν τις δαπάνες πιο αργά, θα περιόριζαν τη συνολική αμυντική προσπάθεια δεδομένου του μεγάλου μεριδίου τους στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Η ΕΕ είναι έτοιμη να χορηγήσει δάνεια 150 δισεκατομμυρίων ευρώ σε χώρες που τα χρειάζονται, δανειζόμενη από την αγορά ομολόγων. Αλλά η Societe Generale δεν αναμένει πλήρη απορρόφηση, καθώς αυτά τα χρήματα θα προσμετρώνταν στα μεγέθη των εθνικών χρεών και η εξοικονόμηση κόστους δεν είναι σημαντική για μεγάλες οικονομίες πέρα ​​από αυτήν της Ιταλίας, δεδομένου ότι το κόστος δανεισμού τους μόνο ελαφρώς υψηλότερο από αυτό της ΕΕ.

Αντίθετα, ο περαιτέρω κοινός δανεισμός για την παροχή επιχορηγήσεων σύμφωνα με το σχέδιο του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ από τον COVID-19 θα βοηθούσε στην αύξηση των δαπανών πιο ομοιόμορφα, υποστηρίζουν οι οικονομολόγοι.

