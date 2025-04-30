«Όταν καλώ την Ευρώπη, ποιον καλώ;» αναρωτιέται ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ντόναλντ Τραμπ για το εμπόριο και υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ ​​Μπέσεντ, ο οποίος ακόμα και σήμερα δεν είναι σίγουρος με ποιον πρέπει να μιλήσει στην Ευρώπη για μια διαμάχη που απειλεί να καταστρέψει τη διατλαντική εμπορική σχέση των 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Ο υπεύθυνος του Τραμπ για την οικονομική και δημοσιονομική πολιτική υποψιάζεται ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προσπαθούν να προκαλέσουν σύγχυση στην Ουάσινγκτον επιβάλλοντας διαφορετικούς εθνικούς φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες, τους οποίους θεωρεί εμπόδιο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις, όπως σχολιάζει το Politico.

«Διαπραγματευόμαστε με πολλά διαφορετικά συμφέροντα», λέει ο Μπέσεντ. «Έτσι, έχουν κάποια εσωτερικά ζητήματα να λύσουν προτού μπορέσουν να συμμετάσχουν σε εξωτερική διαπραγμάτευση».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα συγκεκριμένο επίτροπο για το εμπόριο που ακούει στο όνομα, Μάρος Σέφτσοβιτς με καταγωγή από τη Σλοβακία. Η δουλειά του είναι να διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες εκ μέρους των 27 χωρών που αποτελούν την ΕΕ. Όμως ο Μπέσεντ δεν έχει συναντηθεί ακόμη με τον Σεφτσόβιτς. Αντίθετα, συναντήθηκε με τον Βάλντις Ντομπρόβσκις στην Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα. Όμως, παρά το γεγονός ότι ο Ντομπρόβσκις παρουσιάστηκε κατά λάθος ως ο επίτροπος εμπορίου της ΕΕ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στην Ελβετία νωρίτερα φέτος, δεν κατέχει πλέον αυτή τη θέση. Είναι πλέον ο επίτροπος της ΕΕ που είναι αρμόδιος για τις οικονομικές υποθέσεις.

Ένας αξιωματούχος της Επιτροπής δήλωσε στο Politico ότι τα σχόλια του Μπέσεντ ήταν «ανόητα, δεδομένου ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε μια σειρά συναντήσεων για αυτά τα θέματα με τον επίτροπο εμπορίου». Αυτός είναι ο Σέφτσοβιτς, ο οποίος είναι έμπιστος σύμμαχος της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ο Σέφτσοβιτς έχει επισκεφθεί την Ουάσινγκτον τρεις φορές φέτος, πραγματοποιώντας συνομιλίες με τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ, τον εμπορικό εκπρόσωπο Τζέιμισον Γκριρ και άλλους, για να πιέσει για μια συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την άρση των δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα.

Μέχρι στιγμής, ο Σέφτσοβιτς έχει σημειώσει ελάχιστη πρόοδο — έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για τη στάση των Αμερικανών ομολόγων του, σχολιάζει το Politico.

Ο Τραμπ επέβαλε «αμοιβαίους» δασμούς 20% στην ΕΕ στις αρχές Απριλίου, μόνο και μόνο για να τους αναστείλει για 90 ημέρες μια εβδομάδα αργότερα, ώστε να δοθεί χρόνος για να επιτευχθεί μια συμφωνία. Εν τω μεταξύ, ένας βασικός δασμός 10% εξακολουθεί να ισχύει για τα περισσότερα αγαθά που εισάγονται από την ΕΕ, μαζί με δασμούς 25% στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα.

«Για να είμαι ειλικρινής, δεν είναι ακόμη απολύτως σαφές τι πραγματικά θέλουν οι ΗΠΑ. Ρωτούν για έναν πολύ διαφορετικό αριθμό διαφορετικών πραγμάτων», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης, ο οποίος είπε ότι ακόμα γίνονται συζητήσεις. «Επομένως, προσπαθούμε ακόμη να καταλάβουμε ποιες είναι οι πραγματικές προτεραιότητες από τις ΗΠΑ» κατέληξε.

