Καμία αύξηση στις τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων δεν θα υπάρξει - ούτε τώρα ούτε καθόλη τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου - όπως ανακοίνωσε από την Σύρο ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

Σύμφωνα με πήγες του υπουργείου Ναυτιλιας, λόγω της υποχρέωσης από την ΕΕ, να χρησιμοποιούν όλα τα πλοία από την 1η Μαΐου «πράσινο» καύσιμο, που είναι πιο ακριβό, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες είχαν προαναγγείλει από σήμερα αυξήσεις στις τιμές των εισιτηρίων κατά 12%- 15%.

Προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές και να μη γίνουν οι παραπάνω αυξήσεις, η κυβέρνηση προχώρησε σε μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%. Έτσι επιτεύχθηκε ο στόχος να μη γίνουν οι αυξήσεις που θα ίσχυαν από σήμερα.

Παραδείγματα

Ακολουθούν ενδεικτικές τιμές σε εισιτήρια από τον Πειραιά σε κοντινά αλλά και απομακρυσμένα νησιά, και πώς θα διαμορφώνονταν αν περνούσαν οι αυξήσεις 12% και 15% αντίστοιχα.

Επίσης παραδείγματα με ζευγάρι και οικογένεια

Πηγή: skai.gr

