Σε αγώνα δρόμου έχει επιδοθεί η ΕΕ τις τελευταίες ημέρες προκειμένου να οριστικοποιήσει τη νομοθεσία που θα θέσει σε εφαρμογή την εμπορική συμφωνία του μπλοκ με τις ΗΠΑ πριν την προθεσμία της 4ης Ιουλίου που έχει δώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Σήμερα, μάλιστα, αξιωματούχοι της Κομισιόν αναμένεται να συζητήσουν εκ νέου το θέμα.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στο 25% από 15%, επειδή η ΕΕ δεν έχει κινηθεί αρκετά γρήγορα ώστε να εφαρμόσει τη συμφωνία, η οποία υπογράφηκε πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Εξέλιξη που απειλεί να οδηγήσει τις διατλαντικές σχέσεις σε νέο «χαμηλό» και να πυροδοτήσει έναν νέο γύρο κλιμάκωσης των δασμών μεταξύ των συμμάχων, όπως σημειώνει το Bloomberg.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία χειρίζεται τα εμπορικά ζητήματα για λογαριασμό της ΕΕ, έχει δηλώσει από την πλευρά της ότι έχει χαρτιά στα χέρια της για την προστασία των συμφερόντων του μπλοκ, εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του και αυξήσει τους δασμούς.

Ο Τραμπ έδωσε στο μπλοκ προθεσμία μέχρι τις αρχές Ιουλίου μετά τη συνομιλία που είχε με την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Συμφώνησα να της δώσω προθεσμία έως τα 250ά γενέθλια της χώρας μας ή, δυστυχώς, οι δασμοί τους θα εκτοξευθούν αμέσως σε πολύ υψηλότερα επίπεδα», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Τον εκνευρισμό του Τραμπ έχουν προκαλέσει τα μπλόκα που έχει εγείρει επανειλημμένως το Ευρωκοινοβούλιο στην κύρωση της συμφωνίας, αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ακύρωσε τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ εκμεταλλευόμενος τον νόμο περί έκτακτων εξουσιών, αλλά και μετά την απειλή του τελευταίου να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ημιαυτόνομο έδαφος της Δανίας, κράτους-μέλους της ΕΕ.

Βάσει της εμπορικής συμφωνίας -η οποία υπογράφηκε τον Ιούλιο- η ΕΕ συμφώνησε να καταργήσει τους δασμούς στα αμερικανικά βιομηχανικά προϊόντα με αντάλλαγμα ανώτατο όριο δασμών 15% στα περισσότερα προϊόντα της ΕΕ. Αξιωματούχοι στην ΕΕ λένε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις της συμφωνίας, επισημαίνοντας ότι η Ουάσιγκτον διεύρυνε τον Αύγουστο τον δασμό 50% στον ευρωπαϊκό χάλυβα και το αλουμίνιο, ώστε να περιλαμβάνει εκατοντάδες νέα προϊόντα.

Οι ΗΠΑ έχουν εφαρμόσει ορισμένες διατάξεις της συμφωνίας, θέτοντας ανώτατο όριο στους δασμούς για πολλές εξαγωγές της ΕΕ στο συμφωνημένο επίπεδο του 15%.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τελικά ενέκρινε τη συμφωνία, αλλά πρόσθεσε πολλαπλές τροπολογίες στη νομοθεσία. Αυτές περιλαμβάνουν πρόβλεψη ότι η συμφωνία δεν θα εφαρμοστεί έως ότου οι ΗΠΑ τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, καθώς και ημερομηνία λήξης τον Μάρτιο του 2028, εκτός εάν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν σε παράταση.

Ένα ενδεχόμενο σημείο συμβιβασμού για την επίλυση του αδιεξόδου θα μπορούσε να είναι ο ορισμός μεταγενέστερης ημερομηνίας και η περίληψη διατάξεων που θα προβλέπουν αντίποινα από την ΕΕ εάν αλλάξουν οι συνθήκες.

Η τελική εκδοχή του νομοσχεδίου πρέπει να συμφωνηθεί από το Ευρωκοινοβούλιο, την Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο εκπροσωπεί τα 28 κράτη-μέλη της ΕΕ. Μόλις τα τρία θεσμικά όργανα καταλήξουν σε μια τελική διατύπωση, θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία.

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένως την απειλή δασμών για να πιέσει χώρες να προσφέρουν παραχωρήσεις. Ορισμένες από αυτές τις απειλές ακολουθήθηκαν από ταχείες υπαναχωρήσεις, λόγω δυσκολιών στην εφαρμογή των δασμών, οικονομικών ανησυχιών ή προσπαθειών των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ να αμβλύνουν τις ενστάσεις του Τραμπ.

«Η τελευταία αυτή κίνηση δείχνει πόσο αναξιόπιστη είναι η αμερικανική πλευρά», δήλωσε ο Μπερντ Λάνγκε, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Bloomberg News νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Δεν είναι αυτός τρόπος να φέρεσαι σε στενούς εταίρους».



Πηγή: skai.gr

